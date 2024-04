Gignac minimiza rivalidad con América: “Me ganaron una liga, pero yo les gané el centenario”

El delantero André-Pierre Gignac no busca una revancha contra América ya sea en Concachampions o en la Liga MX, esto tras perder la final del Clausura 2024, aunque si lanzo un dardo, recordando que su equipo les ganó el centenario azulcrema en la final del Apertura 2016.

“Yo les gané el centenario aquí (en el Estadio Universitario). Me parece que América esta bien, lo ganaron, se lo merecieron, hicieron un gran torneo pero, ¿revancha de qué? Me ganaron una en liga, una en Concacaf y yo les gané el centenario”, comentó para ESPN.

“Me interesa ganar contra quien sea, quiero ganar el campeonato contra quien sea si es América, Chivas, Pumas, Cruz Azul no importa, quiero ganar el campeonato siempre”, dijo el atacante francés.

Aunque no fue todo lo mencionó Gignac puesto que esta encantado con la idea de que se estén incorporando cada vez más jugadores europeos a la Liga MX y reveló que si mantiene contacto con Joshua Guilavogui para ser una posible incorporación a los Tigres.

“Me encantaría que llegaran a todos los equipos un poco más de europeos, como llegó Sergio Canales a Monterrey, Javairo Dilrosun al América”, expresó André.

“Había hablado con Joshua Guilavogui, que era un internacional francés en este momento y estaba en Wolfsburg, pero es todo. Tampoco me preguntaron por mil jugadores; me preguntaron por Florian (Thauvin), por Kolo, por Andy (Delort). No supe al último momento, pero que me acuerde así, Joshua Guilavogui”.