Alexis Vega: Al América no le cierro las puertas

En verano, cuando su adiós de Chivas era inminente y aunque era difícil de creer, Alexis Vega sí estuvo en el radar de América. El propio Santiago Baños lo reconoció en algún omento y este lunes, otras, el nombre del delantero mexicano y las Águilas, vuelven a ponerse en la misma conversación.

Y es que Vega estuvo como invitado de lujo en Claro en W y en una dinámica de preguntas rápidas, soltó la bomba: ¡Al Ame no le cierra las puertas!.

Si bien, en el pasado, el mismo Alexis había declarado que Chivas era el club más grande de México y dejó algunas frases que encendían los clásicos, hoy, fuera de Guadalajara, su visión para el futuro es otra y no descarta vestirse de amarillo.

“No le cierro la puerta a ningún equipo. Ahora estoy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo”.

Estas palabras ha traído reacciones en redes sociales, donde una parte del americanismo también le abre las puertas del club, pero la gran mayoría rechaza la posibilidad de verlo en Coapa.

LE DUELE NO ESTAR EN SELECCIÓN

Alexis fue titular en Qatar 2022 y tras el fracaso de México, también llegó su bajón de juego. Con Chivas terminó yéndose por la puerta de atrás y hoy, con Toluca, Vega parece haber tomado un segundo aire. Lleva 5 goles en la temporada y a base de buenas actuaciones, le manda un mensaje claro al Jimmy.

“Volver a selección es algo que traigo en mente. Me duele no ser tomado en cuenta en los últimos llamados, sobre todo después de haber jugado un mundial. Pero sé que si sigo así, pronto llegará la oportunidad de ponerse la verde”.

Por último, aseguró que, aunque no le hace mucho caso a las críticas, aclara que no se fue mal de Chivas y al contrario, solo le tiene cariño al club rojiblancaco.

“Hay gente ignorante que dice que me pesó la playera de Chivas y creo que no es verdad. Yo di lo mejor de mi en cada partido. Yo y mi familia le tenemos mucho cariño al club. Con Amaury solo tengo agradecimiento, cuando me fuí le di las gracias por haberme dejado defender sus colores. Fui el hombre más feliz el tiempo que estuve en Guadalajara”.