El Estado Islámico amenaza con atacar estadios de Champions League

Una vez más el Estado Islámico volvió a generar controversia presentando mediante una publicación amenazas a los Estadios de Champions League que recibirán los Cuartos de Final Ida de dicha competición, una alerta que retumba ya en el futbol europeo, sabiendo que estos mismos habrían realizado un atentado en semanas pasadas dentro de un centro comercial, teniendo en cuenta 143 personas fallecidas, y más de 200 heridos en Moscú.

Es por ello que en esta ocasión, el Estado Islámico amenazó directamente a los siguientes estadios en los correspondientes partidos de Champions League: El Santiago Bernabéu (Real Madrid vs Manchester City), el Emirates Stadium (Arsenal vs Bayern de Múnich), el Cívitas Metropolitano (Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund) y el Parque de los Príncipes (PSG vs Barcelona), los recintos en los cuales tienen la mira puesta los terroristas en cuestión.

🚨 Alerta terrorista en la Champions



El Estado Islámico amenaza con un ataque en los estadios donde se disputarán los cuartos de final: Santiago Bernabéu, Metropolitano, Emirates Stadium y el Parque de los Príncipes.



▪ Difunden un cartel con el lema "matarlos a todos".… pic.twitter.com/NWsQqiMesT — ElDesmarque (@eldesmarque) April 8, 2024





Cabe destacar que este comunicado habría salido en un cartel anunciando la amenaza en los Estadios ya mencionados, y el grupo es el: Al Azaim, organización terrorista que también tendría dentro del cartel el lema de “Matarlos a todos”. Asimismo, la estrategia que ha surgido con el pasar de los años ha sido constante por la perdida territorial del Oriente.

ATAQUES TERRORISTAS EN EUROPA

Lo que es una realidad es que el mundo del futbol no ha podido detener las amenazas constantes por parte del Estado Islámico, a pesar de que no han sido tan frecuentes cabe recordar aquel hecho en donde el terrorismo y el ISIS en una de esas noches trágicas, atacaron en el anterior noviembre del 2015, el encuentro: Francia vs Alemania dentro del Stade de France con todo y la presencia, en su momento del Presidente de Francia, François Hollande.

En ese momento, una persona murió y otras 10 fueron heridas, deteniéndose las acciones por bombas detonadas en todo el recinto ya mencionado, lo lamentable es que en general fueron 131 personas fallecidas y otras 415 resultaron con heridas de gravedad.

‼️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | El Estado Islámico amenaza con atacar en los cuartos de Champions.



🏟 Publican una foto con el lema 'Matarlos a todos' y el nombre de los cuatro estadios.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Emirates Stadium.



🇫🇷 Parque de los Príncipes.



🇪🇸 Metropolitano Arena y Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/DAqJ5nO0XS — Offsider (@Offsider_ES) April 8, 2024

De cualquier forma, las autoridades en Europa estarían al pendiente de la situación, con la intención de meter seguridad en demasía para salvaguardar la integridad de cada una de las personas que lleguen a ingresar a los diversos estadios.