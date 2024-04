“Este reconocimiento es una caricia para el alma”: Iván ‘Bam Bam’ Zamorano tras ingreso al Salón de la Fama 2024

Se confirmó que Iván el ‘Bam Bam’ Zamorano será nuevo integrante del Salón de la Fama 2024, un galardón que distingue a los mejores futbolistas del futbol nacional e internacional, y ante tal noticia el mismo ex jugador chileno en Exclusiva para AS en W, comentó su sentir y felicidad de ser parte de una vitrina llena de leyendas del balompié a nivel mundial, e inclusive a pesar de haber ganando diversos trofeos en todos los equipos en los que hizo acto de presencia, este para él es muy especial declarándolo como “una acaricia para el alma”.

“Valoro mucho el cariño de la gente, estas cosas son una caricia al alma, estos logros me siguen emocionado, estoy orgulloso de ese futbolista que fui, le diría al yo del pasado que realmente fue un grande en toda la extensión de la palabra, así me considero por la marca que deje en cada uno de los clubes en los que fui participe”, declaró Iván Zamorano para los micrófonos de AS en W.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Hirving Lozano: En pláticas con dos clubes de la Liga MX

Además, Zamorano recalcó lo relevante que es la familia en el proceso para llegar al éxito en todos tipo de circunstancias, ya que la perdida de su padre le hizo ver la vida de una forma diferente y mediante el apoyo latente de su madre salió adelante siempre de la mano de resiliencia, mencionando que a la par siempre a cualquier lugar que iba, se llevaba a su madre.

🚨🚨🚨🚨🚨



🗣️“Valoro mucho el cariño de la gente, estas cosas son una caricia al alma, estos logros me siguen emocionado”



- Zamorano tras ingreso al Salón de la Fama 2024.

…

AS en W🔴

📻96.9 FM - 📲Gratis App W Radio

🖥️https://t.co/GdCJLScfxu pic.twitter.com/ZxAYjHeTAX — W Deportes (@deportesWRADIO) April 16, 2024

“Yo perdí a mi papá cuando tenia 12 años, pero mi mamá fue un sostén de mi vida me la llevé a todos los lugares en donde jugué, toda mi carrera la hice soltero y ya después me casé al terminar la carrera; el formar una familia es una bendición”, comentó Zamorano.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Álvaro Fidalgo, top 10 del mundo en una lista que tiene a Rodri, Kroos y Frenkie de Jong

Asimismo, tocó lo relevante que ha sido su carrera a nivel mundial jugando en clubes como: Bolonia (Italia), Sevilla (España), Real Madrid (España), Inter de Milán (Italia), Colo-Colo (Chile), América (México), etc.

“Realmente lo que yo tome en cuenta fue que si yo triunfaba en el fútbol italiano, iba triunfar en cualquier club en el mundo, porque en Italia estaban los mejores defensores del mundo, y así fue. El tema del regreso a jugar en el América, fue volver a reencontrarme y volver a ser feliz conmigo mismo”, recalcó el ex futbolista chileno.

ANÉCDOTA IMPERDIBLE🔥😮‍💨🇮🇹



🗣️“En conversación que tuve con el presidente (Inter Milán) fue que le diéramos la 9 al ‘Fenómeno’ Ronaldo… le dije que si me ayudaba a poner el 8+1, me decían que no se podía, hasta hoy de las playera más vendidas de todo Italia”

…

AS en W🔴 pic.twitter.com/wU4bFiwFu3 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 16, 2024

Por último, añadió que la historia de la playera 8+1 en el futbol italiano fue inverosímil ya que en ese momento se encontraba el Fenómeno Ronaldo jugando con él en el Inter de Milán, y el presidente le dijo que si le cedía la dorsal numero 9, a lo que contestó que buscaría tener la indumentaria más parecida al número 9; a pesar de las negativas porque realmente nunca se había usado una playera de esa forma, hoy por hoy es de las playeras más vendidas de Italia.

“En una conversación que tuve con el presidente (Inter Milan) fue que le diéramos la 9 a Ronaldo, pero le dije al presi que si me ayudaba a poner el 8+1, me decían que no se podía pero insistí y hasta la fecha es la playera más vendida del fútbol italiano”, cerró Iván Zamorano entre risas.