Chelito Delgado: Hoy Cruz Azul juega bien pero está lejos de dar espectáculo a como nosotros jugábamos

🗣️"Hoy Cruz Azul juega bien pero no espectacular como jugábamos nosotros, pero no se nos dio quedar campeones porque el rival jugaba mejor que nosotros siempre"



- Chelito Delgado declara que la anterior Máquina tenía más espectáculo que la de ahora - AS en W🔴



¿Opiniones? pic.twitter.com/uS8jZZl5B1