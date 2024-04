Jonathan Dos Santos anunció que se retira de la Selección Mexicana

El tiempo nos alcanza a todos y para Jonathan Dos Santos también, ahora con la Selección Mexicana. En la pasada Fecha FIFA declinó su convocatoria, confirmando que su decisión es para enfocarse por completo al América.

El futbolista de 34 años, mencionó que en sus planes ya no está la posibilidad de jugar el próximo Mundial por lo que prefiere darle oportunidad a los más jóvenes de pelear por un lugar de cara a la próxima justa mundialista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “Este reconocimiento es una caricia para el alma”: Iván ‘Bam Bam’ Zamorano tras ingreso al Salón de la Fama 2024

“Es una exclusiva, pero sí casi casi se podría decir (que se retira de Selección). Ya tengo 34 años, no sé si llegue al Mundial sinceramente, no lo tengo en mis planes. Siento que en Selección mi posición está más que cubierta y no quiero cortar el proceso de los jóvenes”.

JONATHAN DOS SANTOS SE RETIRA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

🚨🚨🚨🚨🚨

…

En el@mejor momento de su carrera, Jona dice no más al Tricolor 🇲🇽❌.



¿Por qué?…Ames, suban el volumen que se les van a salir las lágrimas 😢



📹 @egarrido12_ pic.twitter.com/R0pYmHYFN4 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 18, 2024

La principal razón de su decisión es la edad, hacerse a un costado le puede costar a muchos pero para Jona no lo es. “También la decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de las lesiones y demás...”

Justamente, su nivel con las Águilas ha impresionado a todos por lo que recibió el llamado a Selección Nacional pero en la mente de Jona solo está el conjunto de Coapa.

“Lo comenté, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la Selección, estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo. Como lo dije antes, estuve un año y medio aquí casi sin jugar, la directiva apostó por mí, me quedé, ahora estoy jugando y es lo menos que puedo hacer. Estoy feliz por mi decisión porque sé que la Selección me ha dado muchísimo, también hay jóvenes muy talentosos, jugadores increíbles, un entrenador espectacular. Yo creo que les va a ir muy bien, están en un proceso y en los años siguientes les va a ir muy bien”.