Henry Martín se negó a participar en el podcast de la Trisecta, tras la derrota ante Pumas

En el marco de la Jornada 16, Pumas y América se vieron las caras en una edición más del Clásico Capitalino, duelo en el que el resultado fue a favor de los universitarios, lo cual no solo evitó que las Águilas sumaran los tres puntos, sino que al parecer con esta derrota se rompió el vestidor azulcrema.

Y es que ante el buen momento por el que atraviesan los comandados por André Jardine al mantenerse en la parte alta de la clasificación, fue muy notable que la derrota de 2-1 no dejó nada bien a los jugadores del América y sobre todo a Henry Martín, quien mostró su molestia sobre todo con su compañero Brian Rodríguez mientras salía del terreno de juego tras recibir la tarjeta roja.

Luego de este incidente, todo parece indicar que el vestidor azulcrema quedó roto después de la derrota a manos del conjunto universitario, ya que el capitán azulcrema tenía una invitación al podcast de la Trisecta con sus compañeros Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky y su excompañero Miguel Layún.

Por el momento no hay nada confirmado de que Henry Martí no haya asistido a la Trisecta por la derrota ante Pumas; sin embargo, un comentario de Igor Lichnovsky justamente dio a entender que América debe tener buen paso en el certamen para que los jugadores se den tiempo de realizar actividades axtracancha: “Está claro que les tiene que ir bien en la semana para que él venga”, comentó el chileno.

Por su parte, Miguel Layún aseguró que la Bomba está más que comprometida para ir a la Trisecta, pues el propio jugador fue quien les aseguró que se daría un tiempo durante el Play-in para participar en el podcast: “Él, a su personalidad, no estaba de ánimo para venir hoy. Está prometido sí o sí, me dijo: ' Se los prometo, voy en la semana del Play In, ya confirmado’”, mencionó el exjugador.

Henry Martín decidió no ir a la Trisecta porque el América perdió el clásico y que lo mejor era declinar la invitación, por eso es el capitán del equipopic.twitter.com/RazIRJkci3 — Roberto Haz (@tudimebeto) April 22, 2024

Cabe mencionar que este proyecto que tienen Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky junto a Layún, en el que también han participado jugadores del América como Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez e incluso la jugadora Katty Martínez tiene molesta a la directiva de Coapa, ya que este tipo de convivencias podría desconcentrar al equipo que se encuentra como líder de la presente competencia y en la búsqueda de conquistar el bicampeonato.