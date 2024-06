Alejandro Hutt a dos años del Mundial 2026 habló sobre los retos que tendrá Monterrey de cara a la justa mundialista

En una edición más de Claro Sports en W Deportes, Alejandro Hutt, Host City Manager de Monterrey hablo sobre la próxima Copa del Mundo 2026, en la que la Sultana del norte será una de las sedes de la justa mundialista.

Ante está situación, el Manager explicó los retos que tendrá en la Copa del Mundo 2026 para que sea una experiencia inolvidable para todos los aficionados del futbol, destacando que la ciudad tendrá algunas modificaciones para dejar un legado tangible.

“Tenemos que hacer que el Mundial cambie la vida de mucha gente, tiene que haber un legado tangible. Un estadio que apenas tiene nueve años, tenemos que transformar los alrededores en el municipio de Guadalupe, que los vecinos, los niños y la gente de esas colonias digan: ‘qué bueno que hubo un antes y un después para mi comunidad a raíz del Mundial de FIFA en 2026′. El reto más importante es la construcción de un legado tangible en educación, salud, medio ambiente, derechos humanos, sustentabilidad”, comentó.

Alejandro Hutt hizo énfasis en que la prioridad de la ciudad regiomontana es trabajar en la infraestructura para que los asistentes al Mundial 2026 se puedan trasladar fácilmente al Gigante de Acero y en las diferentes actividades que estarán programadas en Monterrey para aquellos aficionados que no logren obtener boletos para disfrutar de los partidos en el estadio.

“Se está trabajando muy fuerte en Monterrey en la infraestructura. Hay dos temas muy relevantes: la movilidad en la ciudad de Monterrey, en el área metropolitana… Tendremos garantizadas nuevas líneas del metro, nuevos autobuses, nuevas rutas peatonales, habrá un corredor para conectar el Parque Fundidora con el estadio, un circuito de aproximadamente 10 km. ¿Cuál es nuestro reto? 200 mil personas en el estadio de Rayados durante estos cuatro partidos pero queremos un mínimo de dos millones de personas en el Parque Fundidora en el FIFA Fan Festival durante 38 días. Habrá retos de movilidad, de seguridad y de logística”, agregó.

"Se está trabajando muy fuerte en infraestructura, hay mucha obra que provoca tráfico para la comunidad, pero esto terminado tendremos nuevas líneas del metro, corredores peatonales..."



Finalmente, Hutt aseguró que por el momento no se tiene contemplado que la Selección Mexicana juegue algún partido en Monterrey: “Lo que sabemos hasta hoy es que la selección (mexicana) no viene a Monterrey… Nosotros estamos haciendo una planeación donde hoy no tenemos ninguna garantía de que la selección mexicana de fútbol pueda venir a Monterrey”, concluyó.