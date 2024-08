María Jose Alcalá vs Ana Guevara: Nunca pedimos que Ma Jin se fuera de México, la CONADE condicionó apoyo a los atletas

Los Juegos Olímpicos Paris 2024 fueron llenos de emoción y orgullo en las disciplinas, para varios atletas mexicanos, sin embargo, fuera del deporte, las cosas lejos de arreglarse, aumentaron la tensión entre los dos organismos regidores y ahora, una vez acabada la justa, ya no hay temor por dar declaraciones y este miércoles se abrió otro capítulo en la disputa COM vs CONADE.

Temprano, Ana Gabriela Guevara fue valiente y en la presentación de resultados de JJ. OO. ante el gobierno mexicano, dijo que su gestión ha sido honesta, que ha cumplido y de paso le mando un mensaje a sus detractores, asegurando que no le pueden comprobar cosas ilícitas de las cuales se le acusa:

“ENTRE MÁS ME CHINGAN, MÁS ME CREZCO, dijo la mandamás de la CONADE.

Horas después, su contraparte en el Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, pasó por Claro en W, de W Radio Y W Deportes y también dio sus postura, sobre todo en las acusaciones que había hecho Guevara, asegurando que ella había pedido que la entrenadora de clavados, Ma Jin, fuera deportada a China, por ir en contra de sus ideales:

“Esa carta es del 9 de febrero del 2023. Hubo un reportaje en la revista Proceso, donde la encargada del deporte del país les pidió a los atletas apoyar a un personaje que presidía los deportes acuáticos, para que ellos pudieran continuar con los apoyos y ayudar a que esa persona pudiera regresar a su cargo y que está desconocida para la Federación Internacional”, dijo Alcalá.

El personaje al que se refiere es Kiril Todorov, quien fuera presidente de la Federación Mexicana de Natación y Clavados y ahora está vinculado a proceso por presunto peculado.

La versión del COM y que coincide con la de varios atletas mexicanos, es que, la CONADE habría condicionado recibir becas para su preparación olímpica, siempre y cuando mostraran apoyo a Todorov.

SIEMPRE VOY A DEFENDER EL DEPORTE MEXICANO: MARÍA JOSÉ ALCALÁ

Alcalá dijo que, lo único que se le pidió a Ma Jin, fue que no se metiera en temas políticos, ya que ella era la carta fuerte de Guevara, para promover los apoyos antes mencionados, dentro de la comunidad de atletas mexicanos.

“Nosotros empezamos temas de clasificaciones y en ese sentido, se le pidió a la entrenadora que hablara con las instituciones del deporte para que no participaran. Yo, como presidenta del COM, siempre voy a tener respuesta para defender al deporte mexicano. Esta carta nunca pide que se vaya del país, solo dice que no debe de inmiscuirse en situaciones políticas. Nunca se pide que se vaya del país o que no viajara, pueden leer la carta”.

“Si la titular de la CONADE no hubiera quitado el apoyo a los atletas por apoyar a un personaje, no se hubieran dado estos dimes y diretes. Incluso Ma Jin pudo estar ahí a lado de los clavadistas y fue ella la que no dio la autorización en cada evento”.

¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO DE CARA A LOS ANGELES 2026?

Ya en el plano deportivo, María José Alcalá dijo que se tiene que empezar a trabajar desde ya, de cara a los próximos Juegos Olímpicos en Los Angeles 2026, tomando en cuenta no solo a los deportistas, sino a toda la gente que ellos necesitan para su preparación.

“Yo creo que hay gente muy capacitada para ayudar a que el deporte mexicano siga creciendo. Saber con qué contamos, cuáles son las reservas que contamos y ahí nosotros tenemos que ver, deporte por deporte, quién está, cuántos atletas tenemos, quiénes están en camino a Juegos Olímpicos, cuántos entrenadores, preparadores físicos y así, disciplina por disciplina”.

Alcalá reconoció que gran parte del rezago del deporte mexicano, es por la falta de gente que se dedique a apoyar al atleta, comparado con las potencias en JJ. OO. que llevan el doble o triple de personas, solo para cuidar a los deportistas.

“Yo asistía a apoyar a los atletas porque me nace estar cerca de ellos. Pero creo que para ellos también es importante que un dirigente esté ahí, al pie del cañón con ellos. Platiqué con atletas de otros países y me decían cuántos atletas iban y cuántos de apoyo iban y me decían, más de 3 mil. Entre psicólogos, médicos, psiquiatras. Ahí me di cuenta que estamos a años luz de ellos y no sabemos todo lo que nos hace falta para que nuestros atletas mexicanos puedan rendir”.