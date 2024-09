Miguel Herrera revela detalles sobre el incidente con Martinoli; ‘Dile a tu compadre que le baje’

A nueve años de la agresión que hubo entre el cronista Christian Martinoli y el ahora analista de Fox Sports, Miguel Herrera, habló sobre este incidente que se desató en el aeropuerto de Philadelphia, Estados Unidos cuando en ese entonces el entrenador de la Selección Mexicana se peleó a golpes con el narrador de TV Azteca.

Luego de dicho conflicto, el Piojo Herrera recurrió a Luis García para que pudiera hablar con Martinoli, pero el exjugador no accedió: “Te juro que le dije a Luis: ‘Dile a tu compadre que le baje, que lo arreglemos como él quiera: platicando sentados o en un cuarto encerrados.. como él quiera, pero vamos a arreglarlo. No soy rencoroso, yo intenté con Luis García, y te lo puede decir, tres veces platicar con él”, comentó el ex entrenador en entrevista con Álex Blanco.

Por otra parte, Herrera aseguró que a causa de los problemas que le ha generado no controlar su ira, ahora ya trabaja para controlar este comportamiento; sin embargo, si alguien se vuelve a meter con su familia, no dudaría en reaccionar como lo hizo ante Martinoli, lo cual le causó ser despedido como entrenador de la Selección Mexicana.

“Lo voy manejando mucho mejor, porque entiendo que no todo se arregla así, hay cosas que debes dejar pasar y no debo pelearme con todo el mundo por cosas banales”, indicó.

Finalmente, el ahora analista mencionó que al ser parte de los medios de comunicación, también ha trabajado para que su familia se mantenga al margen de las polémicas, pues les ha hecho saber que los problemas son contra él.

“Entendió también que no tiene que hacer, yo les decía ‘¿a ustedes qué les importa que me mienten la madre?’, son como las llamadas a misa para quien las quiera tomar. A mis hijas les duele que me insulten, pero les digo ‘¿cuál es el problema?’”, apuntó.

