Pumas no vence al América de visita en fase regular en 10 años

Una nueva edición del clásico capitalino se aproxima; misma en la que los Pumas deberán superar una mala racha de una década. Pues precisamente un dato que es bastante negativo para el equipo pues en temporada regular la UNAM no vence al América en su campo.

En ese tiempo, sin contar liguilla, estos equipos de la Ciudad de México se han enfrentado en nueve ocasiones, y los universitarios acumulan cuatro derrotas y cinco empates. La diferencia de goles también es poco alentadora para Pumas, habiendo recibido 14 y anotado únicamente nueve de ellos.

Cabe destacar que y tomando en cuenta la fase de liguilla, los felinos derrotaron a las Águilas en el Estadio Azteca en 2015 y 2021, y es verdad que en este Apertura 2024, la visita no será al Coloso de Santa Úrsula, recinto en el que han sufrido recientemente. Es por ello que los dirigidos por Gustavo Lema deberán aprovechar que el equipo azulcrema no se siente del todo cómodo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde la asistencia de su afición ha sido pobre.

Siguiendo con la historia, el hombre que marcó aquella tarde hace 10 años fue un ex delantero paraguayo quien recuerda aquel momento, Dante Lopez y alenta a su equipo a romper la racha con el América.

“Son partidos especiales y generalmente se tornan complicados, y no es fácil para ninguno de los dos jugar partidos así. Y ellos hacen pesar mucho su localía, y hay partidos que terminaron en empate también en CU. Y yo lo veo más de ese lado porque no es fácil ganar en el Azteca y eso es una realidad, y ojalá esta vez se pueda dar, así como en las Liguillas se ha dado y que ahora en torno regular se le pueda dar a Pumas. Yo siempre voy con Pumas, esta vez ganamos con qué resultado no sé. Pero ganamos, lo que sí es cierto es que poco importa quién esté mejor o peor en ese encuentro que es totalmente diferente e importante”, dijo al tiempo en que comentó que el antes Estadio Azul, ahora de la Ciudad de los Deportes, le sienta bien a Universidad.

Dante Lopez gol America 2014 / Hector Vivas Ampliar

Dante Lopez y el gol de la mala racha

Dante López, ex futbolista paraguayo que jugaba como delantero para los Pumas, tiene el vivo recuerdo de ese gol, ya que para él fue muy significativo. Porque además de que ganaron en CU con el equipo azulcrema como visitante también le quitaron el invicto a Antonio Mohamed.

“Sí me acuerdo. Significó mucho para mí porque fue el primer gol que le hice al América y porque además era un partido en el que jugábamos mucho fue una gran sensación. Fue un partido del que ellos llegaron invictos y nosotros estábamos viendo la posibilidad de alcanzar la Liguilla. Era un partido a parte de todos los condimentos que tenía o tiene un América-Pumas, era un partido vital para nosotros y creo que se vio porque fue un partido muy intenso como siempre se suelen dar, y fue una jugada fortuita para mí el poder marcar, y llevarnos los tres punto”.

Fue el único gol que el delantero le pudo meter al equipo rival. “Fue una pelota larga de Britos que pudo peinar. Me cae la pelota a mí y en un par de toques me di vuelta. Y sin mirar, sabiendo que el arco estaba detrás de mí pateé, se desvió creo en algún defensa de América que creo fue Paolo Goltz e hizo el efecto de globo y entró ya sin dejar al arquero que creo era Moisés Muñoz”, dijo.

Es desde esa gran tarde que el equipo de la UNAM salió victorioso, la Goya retumbaba a todo lo que daba en su estadio de la Ciudad de los Deportes, esperando a que los jugadores de Gustavo Lema pongan en alto al equipo y terminen con la mala racha de 10 años.