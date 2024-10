Yankees vs Dodgers, el Clásico de Otoño en Serie Mundial que puede ‘salvar’ las transmisiones de MLB

Yankees vs Dodgers, el Clásico de Otoño en Serie Mundial puede ‘salvar’ las transmisiones de MLB

Una Serie Mundial que era sin duda alguna de las más esperadas, y de la cual cualquier aficionado al béisbol sueña; después de 43 años de nuevo Yankees se ven las caras frente a Dodgers en el Clásico de Otoño que deja sensaciones de alegría a propios y extraños.

Dodgers vs Yankees, SERIE MUNDIAL 2024 / Jim McIsaac Ampliar

Sin duda alguna los equipos más valiosos, con historia y prestigio de paso, e inclusive los que acumulan más afición dentro de la MLB, se enfrentan, aunado a las estrellas a nivel mundial como: Shohei Ohtani o Aaron Judge, quienes figuran en sus respectivos equipos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Floyd Mayweather en nueva polémica por interacción con un TikToker

Sin embargo, a pesar de que la Serie Mundial tendrá entre sus filas un Clásico de Otoño, las audiencias y transmisiones de Grandes Ligas (MLB), han perdido su valor, a pesar de que son encuentros que tienen tintes pasionales, parece ser que a la gente le genera menos interés el ‘Rey de los Deportes’, y esta historia puede cambiar a raíz del Clásico de Otoño.

¡Final de alarido!💥😱

- FINAL DE PELÍCULA, ¡¿ES HOLLYWOOD?!🎥🎬



Freddie Freeman y un cierre espectacular en el 1er juego de Serie Mundial, el Clásico de Otoño se viste Dodger:

pic.twitter.com/6vOmRlqmxz — W Deportes (@deportesWRADIO) October 26, 2024

LA MLB PIERDE AUDIENCIA EN SERIE MUNDIAL

Si bien, en 2023 el campeonato de los Texas Rangers fue agónico, al ser el único equipo que nunca había ganado un titulo en su historia, pues también tuvo repercusiones ya que fue la Serie Mundial menos vista desde 1972, situación que encendió las alarmas para los organizadores y medios de comunicación por hacerse de ratings tan bajos.

Rangers conquista Serie Mundial por vez primera / Christian Petersen Ampliar

El encuentro entre Rangers y Diamondbacks promedió alrededor de poco más de 9 millones de televidentes dentro de Estados Unidos. Asimismo, esta última no solo fue la Serie Mundial menos vista, sino que en 2020 en el encuentro Dodgers vs Tampa Bay registró 9.8M de televidentes, mientras que un poco más abajo, el tercer sitio, se encontró el Houston Astros vs Philadelphia Phillies con 11.75M.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Emilio Azcárraga renuncia a la presidencia de Televisa mientras se investiga escándalo de la FIFA

Es así que los números son rojos dentro de las últimas cinco Series Mundiales con un registro de 11 millones de televidentes interesados en el deporte Rey, cifra lejana a lo que fue en 2016 donde los Cubs y Cleveland pudieron a traer 22.85M.

Chicago Cubs. Foto: GettyImages Ampliar

YANKEES VS DODGERS PODRÍA INCREMENTAR EL INTERÉS DE LA AUDIENCIA POR LA MLB

Después de 43 años, desde aquel 1981 que no había un Clásico de Otoño en una Serie Mundial, todo indica que la revolución y el interés de la gente podría incrementar un porcentaje significativo de televidentes, ya que son escuadras afamadas en todo Estados Unidos y más allá de sus fronteras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Kamala Harris llama leyenda en el homenaje a Fernando Valenzuela

Los boletos están abarrotados, en ambos recintos tanto el Dodger Stadium como el Yankees Stadium, y no solo eso, sino que se estima que podría existir un incremente de audiencia con más de 20M de televidentes, situación que ha caído un renglón sobre el seguimiento que se le daba en los años 70’s o 80’s teniendo entre ellos 44.3M en audiencia, aunque a decir verdad eran otro tiempos.

No obstante, Dodgers y Yankees en Serie Mundial llama la atención, ya que es difícil que dos grandes conjuntos se enfrenten por el anillo, y sueño de la gloria eterna, de lo contrario parece que el béisbol estaría viviendo una crisis de poco interés y poca audiencia; deporte Rey que pasaría sus peores momentos en la historia de la industria.