Aitana Bonmanti vuelve a ganar el Balón de Oro como mejor jugadora del mundo

Se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro en la edición del 2024 y más allá del premio principal, que fue para el mediocampista del Manchester City, Rodri Hernández, también se repartieron otros reconocimientos a lo mejor en el mundo del fútbol.

Aitana Bonmatí se afianzó como la mejor futbolista del mundo. La jugadora del Barcelona ganó el Balón de Oro Femenil por segundo año consecutivo, repitiendo lo hecho por su compatriota Alexia Putellas, que también fue reconocida en dos ediciones seguidas.

Aitana, que se veía emocionada por esta nueva distinción, dio la mayor parte de su discurso en catalán, aunque después en inglés, agradeció a los encargados de votar para que ella siga siendo la reina del futbol mundial:

“Hace quince años no me imaginaba que hoy iba a estar recogiendo mi segundo Balón de Oro consecutivo. Eso era inimaginable para mí. Diría las niñas que aprendan del proceso, eso te hace ser mejor. Con exigencia y mentalidad, todo llega. Nuestra misión es ser referente de niños y niñas, también es importante que los niños vean referentes femeninos. Seguro que con este Balón de Oro llego a más casas, a más gente. También quiero ser referente por todo lo que tenemos que luchar las mujeres, quiero ser un referente también para la igualdad que necesitamos en el mundo, no solo en el fútbol”.

La temporada pasada, Aitana disputó 41 partidos en todas las competiciones, hizo 19 goles y puso 17 asistencias. Fue clave en otra temporada de dominio para el Futbol Club Barcelona, que ganó Liga, Copa y Champions League. Además fue nombrada por la UEFA como Jugadora de la Temporada en la Champions League 2023-24 y MVP de esa misma final donde ella puso el 2-0 final para el título culé.

Aitana Bonmati y Rodri besando sus Balones de Oro Ampliar

OTROS PREMIOS EN EL BALÓN DE ORO

Por otra parte, el premio Kopa que se entrega al mejor futbolista sub 21 del mundo, se lo quedó de forma más que merecida Lamine Yamal. La joven estrella del Barca fue fundamental para que España ganara la Eurocopa y además tuvo actuaciones individuales muy destacadas.

En este mismo sentido, Emiliano “Dibu” Martínez ganó el premio Lev Yashin como el mejor guardameta del mundo por segundo año consecutivo. Asimismo, Harry Kane y Kylian Mbappé compartieron el premio Gerd Müller como los mejores delanteros del planeta.

Finalmente, Carlo Ancelotti se adjudicó el reconocimiento como el mejor técnico de la temporada por lo hecho con el Real Madrid, mientras Emma Hayes ganó el mismo premio en la rama femenil como entrenadora de la selección de los Estados Unidos.

Vale la pena destacar que el Real Madrid varonil y el Barcelona femenil fueron reconocidos como los mejores equipos del mundo en la temporada 2023-2024.