Boca Juniors alza la mano para fichar a Sergio Ramos; el español estaría interesado

Uno de los mejores defensas centrales en la historia del futbol, Sergio Ramos, está libre y en busca de encontrar un equipo en el cual finalizar su carrera, ese conjunto se llama Boca Juniors quienes han estado en busca del futbolista español.

Y es una realidad que el club xeneize estaría en busca de abrir chequera para contratar a grandes figuras a nivel mundial como lo es Sergio Ramos de cara al Mundial de Clubes; además, reportes en Europa han comentado que la posibilidad de ver a Ramos con la playera de Boca podría ser realidad.

🤯🇦🇷🇪🇸 SERGIO RAMOS interesa y está en CONVERSACIONES CON BOCA con la posibilidad de ser REFUERZO PARA EL 2025.



💰 Boca le podría ofrecer alrededor de 5M€ POR TEMPORADA y es una OPCIÓN FUERTE.



Vía @relevo. pic.twitter.com/L6Iwb6BK7x — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 31, 2024

Actualmente Ramos tiene 38 años de edad, y su futbol podría ser benéfico dentro de Sudamérica, sitio en donde también habitan diversos futbolistas con calidad mundial, y con gran foco en todo el mundo.

¿QUIÉN CONTACTÓ A SERGIO RAMOS?

Según información de Revelo, Boca Juniors ya habría contactado a Sergio Ramos para que sea su nuevo jugador, e inclusive también le presentarían el proyecto encabezado por Riquelme, ante la reciente llegada de Fernando Gago, con pasado madridista y quien jugó a lado del histórico central del Real Madrid.

Lo que comentan en la fuente es que la directiva contactó personalmente a Sergio Ramos, quien tiene buena idea y buen sabor de la conversación, por lo tanto estaría interesado en vestirse xeneize, situación que se ve viable ya que podría incorporarse gratis por ser agente libre.

¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA RAMOS ACTUALMENTE?

Si bien Sergio Ramos dejó al Real Madrid en el 2021, posterior a su etapa como madrileño, fue a probar suerte dentro de los galácticos 2.0, en donde acompaño a Kylian Mbappé o Lionel Messi en busca de títulos situación que no fue a favor, para que al final terminara deslindándose del club parisino, y así convertirse en agente libre hasta encontrar casa, el Sevilla con quienes no finalizo de la mejor manera, al no entrar en planes e la directiva.

Es así que el estado de Ramos es en calidad de libre en busca de un nuevo club en el cual finalizar su exitosa carrera como futbolista profesional.