JJ Macías y los jugadores mexicanos que no lograron consolidarse en la Liga MX por lesiones

El delantero José Juan Macías apuntaba a convertirse en una de las jóvenes promesas de la Liga MX para llegar a la cima del éxito por la etapa goleadora que tuvo durante su paso por León. Sin embargo, múltiples lesiones lo alejaron de las canchas y le impidieron retomar su nivel.

Desafortunadamente JJ Macías tuvo que despedirse de las canchas con apenas 25 años de edad, luego de tener altibajos en su carrera profesional y la cual se vio opacada principalmente por diferentes lesiones como dos roturas de ligamentos.

No solo el exdelantero de Santos Laguna tuvo la mala suerte de no poder consolidar su carrera, quien incluso en algún momento se perfilaba a ser el atacante titular de la Selección Mexicana, otros jugadores mexicanos estuvieron en la misma situación de que algunas molestias físicas les impidieron brillar en las canchas.

Uno de los exjugadores más recordados es César Villaluz, el canterano de Cruz Azul se consagró campeón del mundo Sub 17 en Perú 2015 junto a Giovani dos Santos, Carlos Vela y Ever Guzmán. Luego de colgarse la medalla tuvo la oportunidad de debutar en Primera División con Cruz Azul, pero desafortunadamente su carrera fue frenada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza por parte de José Manuel Cruzalta en la final del Apertura 2008 ante Toluca.

César Villaluz era uno de los jugadores más destacados de la Máquina, pero aquel golpe brutal marcó su carrera, luego de que el excementero abandonara la cancha del Nemesio Díez completamente inconsciente. Posteriormente Villaluz pudo recuperase completamente, pero su nivel futbolístico ya no volvió a ser el mismo, tras jugar con San Luis, Jaguares y después llegar a categorías de Segunda División.

El mediocampista Eugenio Pizzuto comenzó su carrera en la academia de Wellington Phoenix Football Club, pero los Tuzos del Pachuca descubrieron su talento y lo ficharon para jugar en las Fuerzas Básicas. En el 2020 debutó en Primera División frente a León, pero desafortunadamente su actuación duró muy poco, ya que mientras estaba en el terreno de juego en el intento por recuperar el balón, su pie se atoró en el césped y le generó una fractura de peroné y luxación del tobillo.

El oriundo de San Luis Potosí fue operado y posteriormente probó suerte con el Lille de Francia, pero tuvo un paso fugaz al igual que cuando jugó para el Braga de Portugal. En el 2023 llegó a Tigres, pero no ha podido recuperar su nivel por lo que fue relegado a las categorías interiores del cuadro felino.

Por otra parte, están el exjugador de Cruz Azul, Edgar Andrada, la joven promesa que también fue campeón mundial con la Sub 17 en el 2005. En el Clausura 2007 debutó en la máxima categoría ante Tecos, pero una fractura lo llevó al quirófano y posteriormente no pudo recuperar su nivel y terminó por abandonar su carrera como jugador profesional; mientras que Omar Arellano, el exjugador de Chivas mermó su carrera después de varias lesiones y no volvió a ser pieza fundamental, tras caracterizarse por su velocidad y regate.

Finalmente, el ahora jugador de Pachuca, Ponchito González que también fue campeón mundial con la Sub 17 pero en el 2011, mostró un gran nivel que lo llevó a ser comparado con Andrés Guardado y eso le bastó para llamar la atención de Rayados, donde sufrió una rotura de ligamento cruzado y su recuperación ya no le permitió volver a brillar en las canchas y terminó por ser cedido a los Tuzos.