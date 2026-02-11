América triunfa en el global vs Olimpia y avanza con boleto en mano a octavos de Concacaf

El América consiguió su pase a la siguiente ronda de la Champions Cup, después de empatar sin anotaciones contra el equipo del Olimpia en el compromiso de vuelta, el marcador en el duelo de ida de 2-1 le bastó para avanzar.

En el minuto dos de juego, Erick Sánchez filtró un balón para Brian Rodríguez mismo que se fue a contragolpe y quedó solo frente al portero y la mandó a guardar, pero después de unos segundos lo terminaron anulando por fuera de lugar.

Diez minutos más tarde, apareció el uruguayo de nuevo con un remate con la derecha al lado izquierdo al interior del área, muy cerca de la portería después de un gran pase de Israel Reyes.

Al 13 seguía intentando el América, ahora llegaba Víctor Dávila con un remate de cabeza en el centro del área sale rozando la escuadra derecha, con una asistencia de Kevin Álvarez.

Todavía al minuto 89, el recién llegado Raphael Veiga remata con un zurdazo fuera del área pero se va demasiado alto, después de una asistencia que puso Henry Martín.

Con esto se termina clasificando a la siguiente ronda, con el equipo de Tigres y Toluca que está en la siguiente ronda.