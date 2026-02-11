Marcelo Flores abandona a la Selección Mexicana: FIFA confirma su cambio a Canadá

Marcelo Flores no volverá a ser seleccionado mexicano y es que el futbolista de los Tigres ha realizado el One Time Switch para jugar con Canadá.

Marcelo Flores con Tigres / Jam Media Ampliar

Flores, nacido en Canadá, pero con nacionalidad mexicana e inglesa, había formado parte de procesos con selecciones menores del tricolor, así como tres partidos con el combinado mayor, el último de carácter oficial en la Nations League del 2022, con Gerardo Martino como entrenador.

Es por ello, que este miércoles, el portal oficial de la FIFA publicó el cambio de federación afiliada, con la que deja de manera definitiva la mexicana, para afiliarse con los canadienses.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana / Omar Vega Ampliar

Cabe recordar que previo a llegar al fútbol mexicano con los Tigres de la UANL, fue formado en las fuerzas básicas del Arsenal, en donde tuvo participación en la sub-18 y en algunas ocasiones salió a la banca con el primer equipo, bajo el mando de Mikel Arteta, mientras que después tuvo una etapa con el Real Oviedo.

De esta manera, con la fecha FIFA de marzo en puerta, Marcelo Flores podría jugar el Mundial del 2026 con Canadá.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Henry Martín enciende la polémica: “No juego para la gente”, el dardo que sacude a la afición del América