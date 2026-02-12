Cruz Azul gusta, gana y golea a Vancouver y avanza caminando a los octavos de final de Concachampions

Cruz Azul goleó a Vancouver y se hizo del pase a octavos de Concacaf / Jam Media

Cruz azul avanzó de manera contundente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. En el compromiso de vuelta de la primera ronda de eliminación directa; el equipo de la Máquina avanzó sin problema, luego de derrotar por un marcador contundente de cinco goles a cero a su similar de Vancouver.

Nico Ibáñez marca su primer gol con la camiseta de Cruz Azul / Jam Media Ampliar

El primero del compromiso terminó cayendo al minuto 37 gracias a Luka Romero, con un remate con la zurda dentro del área, gracias a un pase de Jeremy Márquez.

Ya no le he agregado de la primera parte de nueva cuenta, volvería a aparecer en México argentino, pero con un remate de cabeza para darle la ventaja de dos goles al equipo de la máquina.

Al minuto 62, llegaría el tercer tanto para Romero, con otro remate dentro del área con una gran jugada individual. En la siguiente jugada al 68, Rodarte llegaría para poner el cuarto del partido con un certero remate de cabeza, gracias a pase de Andrés Montaño.

Al minuto 74, Nicolás Ibáñez se estrenaría como goleador del equipo de Cruz Azul, después de rematar por el costado la derecha sin guardameta para poner la manita.

Luka Romero celebra gol con Toro Fernández en Cruz Azul / Jam Media Ampliar

Al final con el marcador global, el equipo de cruz azul termina derrotando ocho goles por cero a Vancouver y avanza los octavos de final de la Champions Cup.