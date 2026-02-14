¡Sigue imparable! Toluca derrota a Xolos con ráfaga de Paulinho y el esperado regreso de Luan García / Jam Media

Toluca venció 1-0 a Xolos en el Estadio Nemesio Diez, en lo que fue el segundo partido de la jornada 6 de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscaron atacar desde el inicio y tras diversas jugadas en ofensiva, Franco Romero propuso un trazo largo en profundidad a Marcel Ruiz quien controló de forma quirúrgica y sirvió rápidamente un centro raso para que Paulinho disparara de primer toque para vencer a Toño Rodríguez.

Toluca vs Tijuana / Jam Media Ampliar

Tijuana trató de generar respuesta, pero la baja de Gilberto Mora terminó por ser crucial para los comandados por el “Loco” Abreu quienes no obtuvieron la creatividad suficiente hacia adelante para reponerse.

Para los mexiquenses hubo aún mejores noticias, ya que al 83’ ingresó de cambio el brasileño Luan García, quien no disputaba un partido con el primer equipo desde agosto de 2025 tras haberse lesionado el tendón del aductor y haber sido operado.

Joao Dias y Diogo Bagui / Jam Media Ampliar

Tras el resultado, Toluca sigue invicto y llegó a los 12 unidades en la tabla general producto de tres victorias y tres empates. Por su parte los fronterizos se mantienen con siete puntos tras una victoria, cuatro empates y una derrota, por lo que tienen la urgencia de volver a la senda del triunfo en el Clausura 2026.

