El CSKA de Moscú lanza una oferta por figura del América

El mercado de fichajes sigue moviéndose con fuerza para el América. Tras consolidarse como una pieza clave en el esquema de André Jardine, el futuro de Brian ‘Rayito’ Rodríguez podría estar lejos de México. De acuerdo con información del periodista especializado César Luis Merlo, el CSKA de Moscú ha puesto sobre la mesa una oferta formal y millonaria para llevarse al uruguayo al fútbol ruso.

Brian Rodríguez / Jam Media Ampliar

Los detalles de la oferta por el ‘Rayito’

El club moscovita busca reforzar su ofensiva y ha identificado en el seleccionado uruguayo el perfil ideal. Según los reportes, la propuesta económica asciende a los 11 millones de dólares, una cifra que la directiva azulcrema ya se encuentra analizando seriamente.

Cabe destacar que el mercado de transferencias en Rusia cierra hasta el 19 de febrero, por lo que las negociaciones se encuentran en una etapa crucial. El CSKA de Moscú decidió ir con todo por Rodríguez tras no concretar el fichaje del argentino Exequiel Zeballos, elemento de Boca Juniors, convirtiendo al jugador de las Águilas en su prioridad absoluta.

Un pilar del tricampeonato en riesgo

Brian Rodríguez ha sido fundamental en la época dorada reciente del América. Desde su llegada en 2022 procedente del LAFC, el Rayito ha acumulado un palmarés envidiable en Coapa:

3 títulos de Liga MX (Tricampeonato).

(Tricampeonato). 1 Campeón de Campeones .

. 1 Campeones Cup.

En el actual Clausura 2026, el uruguayo ha mantenido un rol protagónico, registrando participación constante y siendo uno de los elementos más desequilibrantes por la banda izquierda. Su salida representaría una baja sensible para la plantilla, especialmente con la carga de partidos que enfrenta el equipo entre liga y torneos internacionales.

Brian Rodríguez jugando con América / Jam Media Ampliar

¿Qué falta para que se concrete?

Hasta el momento, el Club América no ha dado una respuesta definitiva. Si bien la oferta es tentadora en lo económico, la directiva y el cuerpo técnico deben valorar si es factible desprenderse de una de sus figuras con el torneo ya avanzado. Por su parte, el jugador siempre ha manifestado su deseo de probar suerte en el fútbol europeo, y aunque la liga rusa se encuentra bajo restricciones en torneos de la UEFA, sigue siendo una vitrina importante en el Viejo Continente.

Brian Rodríguez recientemente renovó su contrato con el América hasta junio de 2029, lo que le da a las Águilas una posición de fuerza en la negociación para exigir una cifra que satisfaga sus pretensiones.

