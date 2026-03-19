Lionel Messi queda eliminado de Concachampions con Inter Miami: ¡Adiós choque vs América en el Estadio Azteca!

Lionel Messi quedó eliminado de la copa de campeones de la Concacaf. El Inter de Miami sufrió el descalabro en los octavos de final de la competencia, después de que el equipo del Nashville terminara empatando por un tanto en el marcador global, ante los actuales campeones de la MLS.

FT in Fort Lauderdale. pic.twitter.com/3V7lqGzgJA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 19, 2026

La realidad es que les escuadra visitante, se terminó por beneficiar de la regla del Gol de visitante y ante esta situación Messi y compañía se quedaron sin la posibilidad de avanzar a los cuartos de final y así visitar el nuevo y renovado estadio Azteca. Al minuto siete Leo puso el primero del encuentro después de un desborde por la banda de la izquierda que le quedaría al argentino y solo la mandó a guardar.

Con este gol el astro argentino llegó a su tanto número 900, pero eso no le alcanzaría para rescatar a su equipo. El tanto de la igualada lo puso Cristian Espinoza al minuto 74, con un remate después de que el balón quedara en el aire y nadie hizo por despejar hasta que metió en las redes de los locales.

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Al final se agregaron en cuatro minutos, pero eso no les alcanzó al equipo de Miami para remontar y Nashville se termina clasificando a los cuartos de final. Messi no visitará México en la siguiente ronda.