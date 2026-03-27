Portugal y su posible 11 ante la Selección Mexicana: ¡Plantilla costosa en el Estadio Azteca!

Este sábado 28 de marzo llega un partido histórico, pues será la reinauguración del Estadio Banorte con el partido entre México y Portugal. El duelo es de carácter amistoso, aunque será muy importante para el Tricolor, pues se estarán enfrentando a una de las selecciones candidatas a levantar la Copa del Mundo.

João Félix sorprende con frase mexicana al llegar a Cancún previo al duelo ante México / Gualter Fatia Ampliar

Javier Aguirre haría algunas modificaciones, al igual que Roberto Martínez, pues ambos países tienen bajas en esta fecha FIFA. De momento, el 11 que se perfila para los portugueses es el siguiente:

Portero: José Sá

Defensas: Diogo Dalot, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Nuno Mendes

Medios: Joao Neves, Ruben Neves, Vitinha

Delanteros: Pedro Neto, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes.

Con esto, quedarían elementos de calidad en la banca, como son: Matheus Nunes, Joao Felix, Francisco Trincao, Mateus Fernandes, Joao Cancelo, Paulinho, entre otros. Cabe señalar que esta selección de Portugal presenta jugadores de clase mundial y cuentan con un valor en el mercado mayor a los 850 MDE.

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Los jugadores más caros de este 11 son: Vitinha del PSG con un valor aproximado de 110 MDE y Joao Neves del PSG con un valor aproximado de 100 MDE. Estos datos y ele poderoso 11 que pondría Roberto Martínez, hacen que Portugal parta como favorita en el duelo ante México en la reinauguración del Estadio Banorte.