¿Cuánto tiempo lleva la Selección Mexicana sin jugar en el Estadio Azteca y qué estadios visitó? / Jam Media

La Selección Mexicana disputará la última Fecha FIFA previo al arranque del Mundial 2026 y para ello, la cancha del Estadio Azteca, será el escenario para el choque ante su similar de Portugal.

Raúl Jiménez y Memo Ochoa / Jam Media Ampliar

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana jugó en el Estadio Azteca?

Los aztecas no jugaban en el Coloso de Santa Úrsula desde el 21 de noviembre de 2023, cuando México enfrentó a Honduras en su partido correspondiente a los Cuartos de final de la Nations League. En aquel entonces derrotaron 2-0 a los hondureños con goles de Luis Chávez y Edson Álvarez. En los penaltis consiguieron el pase a la siguiente ronda.

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Desde ese entonces, la Selección Mexicana ha jugado un total de 28 partidos como local en una cancha que no es el Estadio Azteca. De estos compromisos, cinco han sido en México y 23 han sido en los Estados Unidos.

En México, las sedes alternativas que se han utilizado por la falta del Estadio Azteca han sido: el Nemesio Diez, el Estadio Corona, la Corregidora y en dos ocasiones el Estadio Akron.

Estadio Nemesio Diez / Jam Media Ampliar

Durante todo este tiempo y sin la posibilidad de contar con su estadio oficial, el combinado nacional ha obtenido: trece victorias, siete empates y ocho derrotas.

Así que contra Portugal buscarán reencontrarse con la afición mexicana y conectarse con el nuevo Estadio Azteca.