João Félix sorprende con frase mexicana al llegar a Cancún previo al duelo ante México

El delantero portugués João Félix no solo llegó acompañado de su selección a territorio mexicano para prepararse rumbo al amistoso contra México, sino que también conquistó las redes sociales con una frase que se volvió viral entre los aficionados locales. Su carismático gesto ocurrió en su arribo a Cancún, Quintana Roo, donde el combinado europeo inició su preparación de cara al enfrentamiento ante el Tri, programado para este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

João Félix / Tim Clayton Ampliar

“¿Qué pasa, wey?”: el guiño que encendió las redes

El momento se volvió viral cuando, en un video difundido por la propia selección portuguesa, se ve a los jugadores descendiendo del avión al llegar a Cancún. Frente a las cámaras, Félix, actual jugador del Al‑Nassr de la Saudi Pro League y una de las figuras más destacadas del equipo luso pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, sorprendió al pronunciar una expresión coloquial mexicana: “¿Qué pasa, wey?”.

¿Qué pasa, wey? 😅



Joao Félix sorprendió con estas palabras al llegar a Cancún previo al juego amistoso con la Selección Mexicana. pic.twitter.com/YCPGVca88A — W Deportes (@deportesWRADIO) March 25, 2026

La frase, muy utilizada en el habla cotidiana de México, no pasó desapercibida entre aficionados, quienes celebraron el gesto como una muestra de simpatía cultural y un guiño hacia la afición local. Su espontánea reacción provocó comentarios positivos e inmediatamente se viralizó en plataformas como X e Instagram, donde usuarios compartieron y elogiaron el momento.

Sin Cristiano Ronaldo, Félix apunta a ser figura ante México

La llegada de la selección de Portugal se da en un contexto especial, ya que Cristiano Ronaldo no viajará con el equipo debido a una lesión, tal como fue reportado por medios internacionales días antes del viaje. Ronaldo, quien se recupera de una molestia muscular, se perderá los amistosos en Norteamérica incluyendo el choque frente a México.

Esto coloca a João Félix en una posición de protagonismo para el duelo ante el Tri, donde podría ser una de las cartas ofensivas más importantes para los europeos. Con experiencia en clubes como Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona y actualmente en Al‑Nassr, Félix viene acumulando minutos y goles que lo consolidan como un referente del ataque en ausencia de su compañero histórico.

LA SELECCIÓN DE PORTUGAL LLEGA A CANCÚN PARA PREPARARSE DE CARA AL PARTIDO VS MÉXICO🔥🇵🇹



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¿Qué viene para México vs Portugal?

El compromiso entre México y Portugal está programado para este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, escenario que se encuentra en plena fase de preparación de cara al Mundial 2026. El duelo podrá seguirse en televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5, así como en plataformas de paga como TUDN y servicios de streaming como ViX Premium.

Para la selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, este partido representa una prueba importante ante un rival europeo de alto nivel, mientras se afinan detalles rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en junio próximo en Estados Unidos, México y Canadá.