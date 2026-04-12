Pumas ruge en el Olímpico: Robert Morales y Memo Martínez liquidan a Mazatlán en el Clausura 2026 / Jam Media

Los Pumas volvieron a ganar y se afianzaron en la parte alta de la tabla general de la Liga MX. La escuadra universitario derrotó 3 goles a 1 a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario con tantos de Robert Morales, Juninho y Guillermo Martínez.

Pumas vs Mazatlán / Jam Media Ampliar

En medio de un sol abrasador en la capital mexicana, los dirigidos por Efraín Juárez recibieron a Mazatlán en duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 y, rápidamente se pusieron adelante en el marcador.

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Apenas a los 5 minutos del encuentro, Adalberto Carrasquilla le filtró un pase a Robert Morales, quien simplemente definió a primer poste para vencer a Ricardo Rodríguez.

A partir de ese momento, los de la UNAM se fueron buscando el segundo gol de la tarde y lo encontraron por la vía del tiro de esquina. Nathan Silva peinó una pelota a primer palo y Juninho apareció para cerrar la pinza a los 15 de tiempo corrido.

Sin embargo, al 36 Josué Ovalle recortó distancias en el marcador tras quitarse la marca de la defensa y definir ante la salida de Keylor Navas. Ya para el segundo tiempo, el trámite del partido continuó de la misma manera y, cuando parecía que Mazatlán se acercaba de forma peligroso, apareció Memo Martínez para sentenciar el duelo.

Memote Martínez llegó hasta las lágrimas tras poner el 3-1. La afición se le entregó al delantero mexicano. ⚽️



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El delantero mexicano recibió un pase dentro del área al minuto 68 y con una medio vuelta disparó a portería para marcar el tercer y definitivo tanto del partido.

De esta manera, los Pumas sumaron tres puntos más y se afianzaron en la cuarta posición de la tabla general con 27 puntos, mientras que Mazatlán se quedó en el fondo de la tabla con 11 unidades después de 14 fechas disputadas en el futbol mexicano.