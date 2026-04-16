Cruz Azul vs Tijuana: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Jornada 15 de Liga MX Clausura 2026

Este sábado continúa la actividad de la jornada 15 del futbol mexicano, con el choque entre el equipo de Cruz Azul y su similar de Xolos de Tijuana, compromiso que se dará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul vs Xolos Jornada 15 Liga Mx Clausura 2026 Ampliar

Por ahora el equipo de Cruz Azul se encuentra en la segunda posición de la tabla general, con ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas, Han acumulado 28 unidades pero después de una serie de malos resultados, Chivas se ha empezado a despegar de la cima de la competencia.

Por su parte el equipo fronterizo está en el lugar 10, con cuatro victorias, seis empates y cuatro derrotas, mismas que le dan 18 unidades, con 15 goles a favor y 15 en contra. Están luchando por conseguir un boleto a la liguilla y para ello le tienen que ganar a la máquina.

Las últimas cinco veces que se han visto las caras, el equipo de Cruz Azul ha ganado en tres ocasiones, mientras que los Xolos cuentan con dos.

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La última vez que se vieron las caras, el equipo de los Xolos terminó ganando dos goles por cero, con goles de Domingo Felipe Blanco y otro de Mourad. De las últimas dos visitas que ha tenido Xolos contra el Azul, las dos las ha perdido por un marcador de tres goles por cero. Quédate a vivir la pasión de la Liga Mx, es Cruz Azul contra los Xolos de Tijuana.

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