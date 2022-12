Qatar 2022: Inglaterra da un golpe de autoridad ante Senegal y avanza a los cuartos de final

Inglaterra venció 3-0 a Senegal en el Estadio Al-Bayt, en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Partido en el que los británicos dieron una gran exhibición de futbol.

El inicio de la primera mitad fue bastante apretado y a los de Gareth Southgate les costaba salir con el balón controlado, además, los africanos, con una gran versión de Ismaila Sarr, intimidaban al espacio y presionaban bien; no obstante, al minuto 38′, Jordan Henderson adelantó a los ingleses, tras una gran jugada colectiva que comandaron Harry Kane y Jude Bellingham. Luego, en tiempo agregado, el propio Kane duplicó la ventaja, con un potente disparo que batió a Edouard Mendy para el 2x0 y así marcharse al entretiempo.

TE RECOMENDAMOS: Qatar 2022: El dato duro de Inglaterra contra rivales africanos en Copas del Mundo.

Ya en la segunda mitad, los ingleses no bajaron la guardia, buscaron liquidar el partido y lo consiguieron, al minuto 57′, con anotación de Bukayo Saka, asistido por Phil Foden. Aún con el abultado marcador, el técnico inglés optó por los ingresos de Marcus Rashford y Jack Grealish para no perder energía. Por su parte, el combinado de Aliou Cissé no pudo recortar distancias.

Inglaterra no pierde con selecciones africanas

De esta forma, el vigente campeón de África quedó eliminado de la Copa del Mundo, mientras que Inglaterra consiguió su boleto para cuartos de final, donde tendrá un auténtico choque de titanes con Francia por el pase a semifinales.

TE PUEDE INTERESAR: Inglaterra vs Senegal: EN VIVO y en directo online, Octavos de Final, Qatar 2022