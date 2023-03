Diego Lainez le lanza un dardo a Santiago Baños

Tras haber arribado a la Sultana del Norte en este Clausra 2023, por primera vez, Diego Lainez se verá las caras frente a su exequipo. Sin embargo, el juvenil pudo haber tenido una segunda etapa como azulcrema, pero tras no llegar a un común acuerdo finalmente la directiva descartó dicho proceso.

En el marco de la Jornada 11, Tigres y América se verán las caras, pero antes de este encuentro, Lainez dio un par de detalles sobre su propia versión de la negociación fallida para regresar a Coapa, ya que uno de las trabas fue que especuló que exigía un sueldo muy alto.

“Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres”, comentó en entrevista con ESPN.

“Estoy feliz aquí, hicieron todo porque estuviera aquí, los directivos hicieron todo lo que estaba en sus manos para que esté de vuelta en México, lo hicieron, estoy feliz y agradecido por esta oportunidad, ahora estoy en Tigres y voy a dar todo por Tigres”, agregó.

“No me merezco ser el malo de la película. No es justo. Salí por la puerta grande del America, me fui campeón y dejé un buen dinero al equipo. No soy un mercenario. Mucho de lo que se dijo es falso”, Diego Lainez. pic.twitter.com/KNyjJCgvim — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) March 10, 2023

El ahora jugador felino recibirá a las Águilas, quien con apenas seis juegos y 159 minutos disputados aclaró que está contento por haber llegado a Tigres, donde buscará consolidar su carrera, luego de que su paso en el viejo continente tuviera altibajos con el Real Betis y el Sporting de Braga.