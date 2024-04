Uriel Antuna habla sobre su gran momento que pasa en este Clausura 2024: “Si no hubiera pasado por Chivas, no sería el jugador que soy hoy” / Hector Vivas

El delantero de Cruz Azul, Uriel Antuna atraviesa por uno de sus mejores momentos a nivel futbolístico en la presente temporada, por lo que se mantiene en la lucha por conquistar el título de goleo, además de que en conjunto con Cruz Azul busca asegurar su pase directo a la Liguiila.

“Creo que al principio de temporada, la ilusión de siempre estar en los primeros cuatro lugares siempre es constante por lo que representa la institución. Cruz Azul siempre debe estar en los primeros cuatro sí o sí. Podrán darse bien o mal las cosas, pero siempre se trata de ganar, de ser protagonista en cada uno de los partidos y en cada torneo más que nada. Creo al final creo siempre trate de dar lo mejor en Chivas. Me fue mal, pero es algo que me ayudó a seguir creciendo y si no hubiera pasado por eso, no sería el jugador que soy hoy”, comentó el Brujo en entrevista en exclusiva con Claro Sports en W Radio.

“Conforme van pasando las jornadas, creo que el equipo y el cuerpo técnico se ha sentido cada vez mejor. Obviamente cada partido es diferente, cada rival es diferente y cuenta. Pero al final de cuentas creo que nos hemos sentido muy cómodos con lo que ha pedido Martín (Anselmi) y creo que siempre ha sido un objetivo el estar en los primeros cuatro sí o sí”, agregó.

Por otra parte, Antuna aseguró que el entrenador Martín Anselmi ha sido pieza clave para que Cruz Azul haya arrancado el torneo de la mejor manera y poco a poco ir escalando a los primeros lugares, lo que hasta el momento los tiene con el pase directo a la fiesta grande del balompié mexicano.

“Creo que demasiado. Martín ha influido muchísimo por la manera en que nos ha transmitido su idea de juego, lo que nos ha transmitido, lo que quiere y creo que no nada más yo, sino cada uno de nuestros compañeros, lo hemos agarrado de la mejor manera y creo que nos ha ayudado no nada más a mí, sino a muchos de mis compañeros. Obviamente por la manera en que nos pide que hagamos las cosas. Creo que eso ha ayudado bastante”, señaló.

Finalmente, el delantero celeste habló sobre las actuaciones que ha tenido respecto al hacerse presente en el marcador y las asistencias que la brindado a sus compañeros: “Siempre he tratado de enfocarme en el equipo y en mí. Al final de cuentas creo que, como dices, a veces se ve un poquito más lo malo que lo bueno, pero al final de cuentas creo que siempre trato de enfocarme en lo que tengo que hacer, ayudar al equipo. Haciendo goles, asistencias, lo dije anteriormente, defendiendo, atacando. Y creo que trato más que nada en enfocarme en mí mismo, en tratar de ayudar al compañero, al cuerpo técnico y a darle más que nada una alegría a la afición y al club, que al final de cuentas es por lo que estamos acá. Para jugar, para dar resultados y mantener a Cruz Azul donde tiene que estar, que está arriba”, concluyó.