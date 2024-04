Carlos Vela: El plan del América para fichar al Bombardero

¿Carlos Vela tiene todo arreglado con San Diego?, yo no estaría tan seguro. Desde Coapa, aún sueñan con tener al Bombardero vestido de amarillo y desde las oficinas de las Águilas ya tienen un plan para poder convencer al delantero mexicano de ponerse la playera del América.

Y es que no es un secreto que, en los últimos meses, desde que se anunció su adiós de LAFC, Cracklitos se ha puesto en la mirada de varios clubes mexicanos. Cruz Azul, Chicas, Monterrey, ya se acercaron, sin éxito alguno. Por ahora, el jugador disfruta de sus vacaciones, sin equipo y con su futuro en el aire.

Pero las Águilas lo miran de reojo y aunque no ha habido algún acercamiento formal entre ambas partes, si se tiene un plan para poder traerlo a jugar con el 14 veces Campeón de la Liga MX.

PLAN MUNDIAL DE CLUBES ACTIVADO

Si América quiere tener a Vela en su plantel, primero tendrá que pasar esta noche sobre Pachuca, y es que la directiva encabezada por Santiago Baños y Héctor González Iñarritu, saben que, la prioridad es conseguir el boleto al Mundial de Clubes el próximo año y una vez con su lugar asegura, entonces sí, sentarse a platicar con Carlos.

La idea es que el #10 sea la cara del club capitalino para dicha competencia, un hombre reconocido mundialmente y que además sumen a un ataque de por si ya potente, aunque se esperan varias bajas en las próximas semanas durante el mercado de verano.

Además, Jonathan dos Santos, uno de los mejores amigos del jugador, podría meter un poco de su cuchara en busca de traerlo de vuelta a su país, donde Cracklitos nunca ha jugado en primera división.

El Campeón del Mundo Sub 17 no tiene prisa por definir su futuro y ya ha rechazado varias ofertas, pero en América, no solo lo buscarán con buena cantidad de dinero incluida, sino con un proyecto deportivo que busque mantener al equipo, seguir peleando por títulos.