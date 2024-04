Miguel Herrera: Ayer estaba planeado el siguiente torneo; hoy me voy triste

Luego de varios torneos sin brillo ni resultados, este martes, Miguel Herrera ha sido destituido de Tijuana, club el cual ha perdido protagonismo en los últimos años y que el Piojo no pudo ayudar a volver a la élite.

El entrenador mexicano, a horas de su despido, se dio tiempo de hablar con CLARO EN W y se dijo agradecido con el club y los dueños por todo el apoyo, aunque dijo que su intensión era seguir adelante.

“Habló con nosotros la directiva, que nos hiciéramos a un lado y la verdad me voy enojado por no haberle dado esa alegría a la gente, a la afición. Nos vamos tristes, pero ya, pensando en lo que vendrá más adelante”.

Miguel dijo que hasta anoche, él tenía la mente puesta en planear la siguiente temporada y hoy por la mañana, todo cambió tras charla con Jorgealberto Hank Rhon.

“Ayer estábamos planeando el siguiente torneo y Jorge se acercó para planear y me dio que tenía muchas dudas de darnos continuidad y lo mejor era ir por otros rumbos. Yo la verdad me quedo muy agradecido porque siempre estuvo apoyando nuestro proyecto”.

A pesar de las formas de su adiós, Herrera dijo que entiende la decisión por la falta de resultados en los últimos torneos.

“Me dijo que no veía al equipo con la forma de salir del bache. Con justa razón, tenía dudas como dueño y decidimos que lo mejor era que él armara su proyecto con gente nueva y darle la vuelta a esta mala racha del club”.

El estratega lamentó la situación en la que deja al club, sobre todo porque a su parecer, no jugaban mal y pasaron mucas cosas en el camino que les hacían perder puntos.

“Los resultados no llegaron, porque el equipo no jugaba mal y nos pasaron situaciones muy extrañas, de mala suerte. Nos empataban de último minuto, no entraban los balones, etc. Creo que no pudimos mantener una buena racha de resultados y el equipo y los muchachos se nos venía para abajo”.

¿EL PROBLEMA DE XLOS VIENE DE OTROS PROYECTOS?

“A veces muchas cosas no están en tus manos. Reconozco que quedamos cortos, hicimos 34 puntos en un año futbolístico y así es imposible competir. Antes, los proyectos tampoco habían estado dando resultados y la verdad nos duele, porque el club, Jorge, la directiva, todos son muy atentos, muy metidos con el equipo”.