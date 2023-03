Carlos Reinoso molesto con Oribe Peralta: “Oribe, la peor cagada que pudiste haber hecho fue haberte ido a Chivas”

De cara al Clásico Nacional, los equipos involucrados en este encuentro organizaron un foro de debate, en el que tuvieron como invitados a jugadores emblemáticos tanto del Guadalajara como del América. Uno de los invitados fue Carlos Reinoso, quien habló sobre el paso que tuvo Oribe Peralta en el Rebaño tras portar la camiseta de las Águilas.

Y es que el ´Maestro´ Reinoso no estuvo de acuerdo con la decisión del Cepillo, por lo que aceptó que le recriminó directamente al también exjugador haber llegado al Guadalajara, el acérrimo rival del conjunto de Coapa: “Oribe, la peor cagada que pudiste haber hecho fue haberte ido a Chivas”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘No volverán a tener equipo de primera’; Ricardo Salinas Pliego a aficionados del extinto Morelia

Y es que durante su gestión como director técnico, Reinoso le prohibió a sus jugadores intercambiar playeras con el equipo de Chivas, precisamente por el peso que tiene enfrentar al Rebaño. Asimismo, habló sobre la comunicación que se da entre los jugadores al concluir el encuentro, pues más allá de la rivalidad dentro de la cancha deben de pensar en el aficionado que tal vez no sale satisfecho con los resultados obtenidos.

“Yo siempre les dije que aquí no se puede cambiar playera con el rival, ustedes deben de tenerle un respeto a la afición; es increíble que termina un Clásico que perdiste y el jugador se quede en la cancha a platicar, reírse y cambiar playera con el rival cuando el aficionado sale del estadio llorando, no merecen ese desprecio de nuestra parte”, declaró.

“En mis tiempos jugar contra Chivas era un odio natural, eran otros tiempos. Tenían a Alberto Guerra uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos en Chivas, pero uno entraba con esas ganas de querer ganarles, de verdad se sentía un odio, odio natural, no era solo una rivalidad deportiva y lo digo con mucho respeto”, agregó.

Por otra parte, Demetrio Madero también participó en este debate y también se manifestó sobre el hecho de que Oribe Peralta portara la camiseta de ambas escuadras.

“A mí no me gustó que viniera Oribe Peralta a Chivas, me repateó, sentí un dolor aquí (en el cuerpo) cuando llegó, no se vale. Respeto mucho la carrera de Oribe Peralta, fue un gran futbolista, campeón olímpico y todo, pero no tenía nada qué hacer en Chivas”, señaló.