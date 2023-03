Jürgen Damm desmiente que esté separado del primer equipo del América

Jürgen Damm no ha podido ser un jugador constante con el América, por lo que tomó comportamientos poco común que al parecer le salió muy caro, pues ha quedado descartado por parte del entrenador Tano Ortiz e incluso fue señalado de haber sido relegado a las categorías inferiores.

El exjugador de Tigres ha visto actividad con la Sub 20, por lo que ante un futuro incierto en el conjunto de Coapa, Damm habló sobre lo que viene para su instancia con las Águilas y descartó que haya sido apartado por completo del primer equipo para militar con el cuadro de las Fuerzas Básicas.

TAMBIÉN TE PUEDE INETERESAR: Hugo Sánchez pide oportunidad en Selección Mexicana y promete: Podemos ser Campeón del Mundo

“No para nada, si estuve ahí leyendo algunas notas, pero totalmente falso (que lo hayan separado del primer equipo). Yo tranquilo, trabajando, se que todo va bien y como siempre lo he dicho, el trabajo, la humildad y el hacer las cosas bien me va a dar la oportunidad de en algún momento que me toque estar, aprovecharla y hacerlas de la mejor forma”, explicó para Fox Sports.

.@jurgendammr25 aclaró que no fue separado del primer equipo y comentó que no hay ningún problema con el técnico Fernando Ortiz. @FOXSportsMX pic.twitter.com/iqk5N6n34k — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) March 31, 2023

Asimismo, el atacante azulcrema descartó las indisciplinas que se mencionaron previo al Clásico Nacional, pues al parecer Damm se negó viajar a Guadalajara debido a la falta de minutos, por lo que este tipo de acciones no fueron del agrado de la directiva de Coapa y se tomaron medidas contra el jugador.

“No claro, totalmente falso (sobre que haya tenido problemas de indisciplina), obviamente todo jugador quiere estar jugando, quiere tener minutos, pero en ningún momento hubo algo de eso. Yo siempre he estado trabajando a disposición del técnico y como siempre lo he dicho, lo más importante es que al grupo le esté yendo bien”, indicó.

.@jurgendammr25 señaló que no hubo alguna indisciplina de su parte por no tener minutos con el primer equipo. @FOXSportsMX pic.twitter.com/VdSik6ezKx — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) March 31, 2023

Finalmente, para evitar perder ritmo, de acuerdo con palabras del mismo jugador, él mismo fue el encargado en pedir que fuera mandado con la Sub 20 para así mantener su condición física: “Hoy porque vamos a hacer un trabajo con la Sub-20, pedí jugar, tener regularidad con la Sub-20, por eso voy a entrenar, pero estoy considerado en el primer equipo”, concluyó.