Antonio Carlos Santos calienta el Clásico Nacional: “Chivas siempre ha sido cliente, ven la playera del América y se espantan”

Una vez más el América logró colarse a la fiesta grande de la Liga MX; sin embargo, en sus recientes participaciones no ha logrado culminar con éxito y poder conquistar el campeonato, por lo que Antonio Carlos Santos habló sobre el desempeño del América, pero sobre todo, del gran peso que tiene enfrentar a Chivas.

“La última eliminación estuvo espantosa. El América lleva más de cinco torneos que no puede llegar a una final y ganar contundentemente. En los Clásicos el América tiene ventaja, Chivas ha sido un verdadero cliente desde siempre, cuando ve la playera del América se espanta. No va a pasar otra vez lo mismo, la vez pasada fue un accidente, no creo que vuelva a suceder”, comentó en entrevista con Claro Sports.

Por otra parte, el brasileño mencionó que ni el conjunto de Coapa como el Rebaño llegan de la mejor manera a las Semifinales del balompié mexicano, ya que ambas escuadras batallaron para asegurar su boleto en dicha instancia, pues el San Luis y Atlas que fueron sus rivales en Cuartos de Final estuvieron muy cerca darle la vuelta al marcador y eliminarlos de la competencia.

“Ninguno de los dos (llega mejor). Futbolísticamente el América hace un papel regular allá en San Luis, pero en la vuelta nos evidenciaron de una forma grosera para un equipo tan grande que tiene aspiraciones diferentes; Chivas remonta casi al final contra Atlas y lo tiene contra las cuerdas el Querétaro, no podemos definir quién llega mejor. América genera dudas porque fue un partido espantoso donde faltó carácter, el entrenador (Fernando Ortiz) no tiene carácter”, indicó

Asimismo, el exmediocampista de las Águilas aseguró que los actuales jugadores del Tano Ortiz no han estado a la altura de un equipo como lo es el América, pues a pesar de que ya están en las Semifinales, a los jugadores aún les falta mucho para mantenerse en un equipo tan exigente.

“Ninguno ha estado a la altura, han jugado algunos partidos buenos. Cabecita (Rodríguez) no es ni la sombra del jugador que fue con Cruz Azul, donde salió con el título de goleo, no termina de lograr convencer; (Diego) Valdés es un muy buen jugador, que participa, que hace goles y da pases de gol, pero en los partidos clave necesitamos que aparezca; (Álvaro) Fidalgo es una mentira muy grande, pisa la pelota pero no da más que pases para atrás, es un jugador al que todo mundo está inflando, lleva mucho tiempo de titular y no debería de ser titular; ¿Buenos jugadores? Sánchez, el contención, da pases, mete cada golazo… El conjunto general tiene que hacer alguna cosa bien. Henry fue campeón de goleo, llegó a la Liguilla y estamos para llorar”, indicó.

Asimismo, aseguró que al Tano Ortiz también le falta mucho para considerarse un técnico azulcrema, ya que aunque registra buenos números e incluso algunos récords dirigiendo al América, para Antonio Carlos Santos, la forma en la que calificaron las Águilas no fue la mejor.

“Su postura como entrenador no debe de ser. Tiene que sentir al América, transmitir al americanista… Fuimos bailados por el San Luis y Layún sonriendo, felicitando, esos deberían de bajar la cabeza, meterse al vestidor y decir ‘estamos apenados por el partido que dimos’. Así es un americanista, ese es un verdadero americanista. No es que no me caiga bien el Tano, me parece que sus números son fabulosos. Me da tristeza ver cómo se termina calificando, el San Luis no ganó porque no quiso, porque fue un equipo temeroso y miedoso”, concluyó.