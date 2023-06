Diego Cocca: Quiero mucho a este país, quería ayudar al futbol mexicano y no me dejaron

Triste, cabizbajo, con semblante serio y con la voz baja, así apareció Diego Cocca por primera vez, luego de ser destituido como entrenador de la Selección Mexicana.

En charla con la cadena TV Azteca, el argentino no escondió su decepción y frustración y reveló cómo fue que le avisaron la decisión de cortar su proyecto, que apenas duró 4 meses y 7 partidos en el Tricolor.

“Hoy a la mañana vinieron a comunicarme que habían tomado la decisión de que dejábamos de ser el cuerpo técnico de la selección. Hablamos con los jugadores para explicarles fue una decisión que hay que respetar y la verdad es que estoy triste. Quería formar parte de esta selección. Estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo lindo”.

Falto tiempo y paciencia, ya que confirma lo que venía diciendo en las última ruedas de prensa: En 3 meses no se puede hacer mucho

“Era lógico que no se veía un funcionamiento y que con tiempo y paciencia las cosas iban a salir bien. Nosotros queríamos cambian la selección en verdad, pero en 3 meses no se iba a poder”.

“Esta decisión ya la habían tomado. No hubo argumentos. Solo me explicaron de la afición, de la gente que está enojada Y ya”.

¿LOS JUGADORES LE BAJARON EL DEDO?

Diego lamentó esta situación y niega cualquier tipo de complot o boicot por parte de los jugadores y por el contrario, asegura que tras Estados Unidos, la relación y comunicación mejoró y esperan mucha mejoría, pero ya no se va poder, al menos con él al frente.

“Después de Estados Unidos se acercaron y nos abrimos. Para mi eso fue un síntoma muy bueno, la relación con el jugador estaba mucho mejor. mentira que se querían ir, pero había mucho compromiso para poder sacar esta selección adelante. Solo falto que la dirigencia estuviera de acuerdo con nosotros, pero no se pudo”.

Por segunda ocasión en menos de 6 meses, Cocca se va de un proyecto con menos de 10 partidos dirigidos y aunque las burlas y críticas de la gente de Tigres no se han hecho esperar, él se va tranquilo de la Selección.

“No me arrepiento. Es verdad, estaba en un proyecto muy bueno, pero yo quiero mucho a este país. Si hubiera sido la selección de otro país, con todo respeto, la hubiera rechazado, pero esa era mi intensión. Estoy triste por no poder ayudar a la Selección desde adentro, porque necesita mucha ayuda. Necesitamos transformar la selección pero en en 4 meses es imposible. Quiero mucho a este país y le voy a estar eternamente agradecido”.

Una vez más, el estratega resaltó que, por el cariño que le tienen a México, quería ayudar desde adentro al Tricolor y a todo el futbol nacional, pero no lo dejaron seguir.

POR TRABAJO, DIEGO COCCA NO PARÓ

“Entiendo las críticas, los silbidos, la presión, pero es normal. Es el futbol. No estoy dolido, yo sé la persona que soy, lo que valgo. Solo estoy triste. Le metimos mucho amor y trabajo. Íbamos al CAR a las 8 AM y salimos a las 7 de la tarde. Por trabajo no quedó y no nos dejaron ayudar”.

Cocca se va en paz y le desea lo mejor al DT que llegue y en general a todo el futbol azteca, al cual calificó de élite y dijo que necesita mucha ayuda, centro y fuera del campo

“Creo en el talento del futbol mexicano en que es una liga importante, que mueve mucha gente y pasión. Solo hay que trabajar para el mismo lado y eso a a veces no es tan fácil. Ojalá que lo encuentren”.