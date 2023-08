Cabecita Rodríguez, a nada de volver a jugar con América

América no vive la mejor de su temporadas, este miércoles apenas pudieron ganar a Necaxa en el Azteca, los resultados no son los esperado, Andre Jardine está bajo presión constante y la afición no está 100% convencida del proyecto. Sin embargo, están a punto de recuperar una figura importante y la ilusión podría volver.

Y es que esta semana, Jonathan Rodríguez ya se ha reincorporado a los trabajos al parejo del grupo y está cada vez más cerca de regresar a las canchas.

Cabecita, que no juega desde las Semifinales ante Chivas, se operó de un problema que venía arrastrando en la rodilla desde hace casi un año, por lo que no ha podido volver en toda esta campaña.

El uruguayo ya lleva un par de semanas trabajando con balón y desde el lunes entrena como uno más en el equipo de Andre.

Si bien, es complicado que vuelva a un nivel óptimo, para el técnico brasileño, Rodríguez es vital para su proyecto, no solo por sus cualidades, sino para generar aún más competencia dentro de su plantilla.

¿CUÁNDO REGRESA CABECITA RODRÍGUEZ?

De acuerdo a fuentes cercanas a Coapa, Jonathan Rodríguez ya quiere regresar este fin de semana en el duelo ante León en la cancha del Azteca, sin embargo, para Andre Jardine es muy riesgoso ponerlo el sábado, pero sí cree posible darle minutos hasta la otra semana en el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Incluso, podrían esperarlo y que su vuelta a los campos sea en Estados Unidos en el amistoso ante Chivas en la FECHA FIFA.

CABECITA ENTRENA AL PAREJO DEL GRUPO EN COAPA

