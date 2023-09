Maradona jugó borracho un partido del Mundial de 1986; salió del Bar Bar a las 5 de la mañana

La carrera y vida de Diego Armando Maradona está llena de historias que solo un personaje como él podía protagonizar. Un genio dentro de la cancha pero mucho más fuera de ella. Su carisma, sus locuras y un talento increíble para conquistar masas, hicieron que dejara anécdotas para enmarcar y México en la sede de varias de ellas.

El nexo de Diego con tierras mexicanas tiene su cumbre en 1986, cuando vino en medio de un mar de dudas en la Selección a la Copa del Mundo y se fue como el mejor de la historia. Ese Mundial marcó un antes y un después del futbol y aunque ya pasaron casi 40 años, sigue y siguen saliendo a la luz, historias de los días de Maradona en la Ciudad de México, muchas de ellas difíciles de creer, pero que, al tratarse de él se convierten en realidad en 1, 2 por 3.

La última de ellas la contó el Borrego Nava, el famoso comediante y conductor de Televisa, que reveló que, trabajó como chofer de varios jugadores y selecciones en la Copa del Mundo del 86, incluida la Albiceleste, que acabaría como campeona.

En la anécdota, el Borrego detalla que una noche fue a recoger a Maradona a las instalaciones del Club América, donde el equipo de Bilardo no solo concentró, sino se hospedó durante toda la Copa. Acompañado por un miembro del staff, visitaron el famosos BAR BAR, sede de fiestas del medio artístico, político y deportivo en la capital.

“Lo dejé en el BAR BAR y lo recogí hasta la madre como a las 5 de la mañana. Lo dejé en el América y en la bitácora puse que sin ninguna novedad”, dijo Nava en una plática con el Burro Van Rankin.

Lo más increíble de todo es que esta noche de parranda del argentino, fue unas horas antes de que la selección jugara su primer partido ante Corea del Sur en Ciudad Universitaria. Aquel encuentro fue a medio día y Diego apenas llegó antes de la salida del plantel rumbo al Olímpico.

En las imágenes del partido no se nota ningún gesto extraño por parte del #10, incluso aquella tarde fue el famoso patadón que le dejó una bola en el tobillo que no se le quitó en todo el torneo. El encuentro acabó 3-1 a favor de los argentinos y con un Diego Armando, ahora lo sabemos, en estado no tan sano.

A la postre de esa Copa del Mundo, fueron saliendo a la luz más historias de los días de Diego por suelo mexicano. El romance con una famosa, una visita exclusiva a Coapa y el mito de las playeras de Tepito que usaron ante Alemania en las Semifinales.