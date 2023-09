Bruno Valdez le da su voto de confianza al América en el próximo Clásico Nacional y no descarta volver al futbol mexicano.

El exjugador azulcrema, Bruno Valdez habló sobre el próximo Clásico Nacional que enfrentarán el América y Chivas en el Estadio Azteca este sábado, el cual es un encuentro de mucho peso para ambas escuadras, pero en el que las Águilas llegarán con sed de revancha luego de que en las Semifinales del Clausura 2023 fueran eliminadas por su acérrimo rival.

“Tuve la oportunidad de jugar esos partidos y muy importantes ahí en México que todo el mundo quiere estar jugando, son partidos que uno siempre sueña porque el Clásico es un partido aparte y se vive así como siempre pasa que la gente está muy pendiente al fin de semana pidiéndote en las calles que ganes e partido”, mencionó.

Por otra parte, el defensa paraguayo aseguró que su salida del Club América fue por mutuo acuerdo, ya que no se logró llegar a un acuerdo para su continuidad: “Fue en mutuo acuerdo, yo tenía un contrato de seis meses. El club necesitaba un cupo de extranjero, hablaron conmigo y me preguntaron cuál era mi situación, cómo venía y me dijeron que tenía disposición de buscar un equipo y me dejaron salir”, declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez es seguido por el Chelsea como un posible refuerzo para el mercado de invierno

Respecto al trato que le dieron en el futbol argentino, el exjugador del América reconoció que desde su llegada ha tenido un buen trato, lo cual le ha permitido sentirse muy cómo en diferentes aspectos, pues hasta su familia ha tenido buen trato: “Bien, la verdad me han recibido muy bien, obviamente el futbol de acá es muy diferente porque acá en Argentina todo es mucho más rosa que en el futbol mexicano y adaptándome ya llevo varios partidos jugados acá. Entonces me siento muy bien, feliz por la institución que represento y la verdad es que gracias a Dios también recibieron muy bien a mi familia”, señaló.

Finalmente, el ahora defensa de Boca Juniors reconoció que extraña el futbol mexicano, pues después de seis años jugando en territorio mexicano portando la camiseta del América no se cierra a la posibilidad de volver a la Liga MX; sin embargo, su prioridad es culminar su contrato con Boca Juniors.

EL CLÁSICO DE MÉXICO POR W DEPORTES 🎙️



Este viernes 15 de Septiembre, atentos a nuestras redes.

LAS LEYENDAS HABLAN 🗣️

…

Ídolos de AMÉRICA Y CHIVAS y en una serie de entrevistas ¡imperdibles! ✨



🔴EXCLUSIVA▶️ https://t.co/Ecp7AnfQoM pic.twitter.com/dLEYkAxrXf — W Deportes (@deportesWRADIO) September 14, 2023

“Si tengo la posibilidad de regresar, obviamente va a ser después de cumplir mi contrato con Boca Juniors o si tengo un posibilidad más adelante, pero sí el futbol mexicano me dio muchas alegrías y me gustaría volver”, apuntó.