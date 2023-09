Gerardo Torrado: Yo califiqué a la Selección al Mundial, lo de Qatar no fue mi culpa

Gerardo Torrado reapareció públicamente ante los medios mexicanos y lo hizo en exclusiva para AS EN W, de W Radio y W DEPORTES, donde destapó el porqué se fue del cuadro nacional poco antes de la Copa del Mundo y de paso se deslindó de aquellos que lo ponen como uno de los principales causantes del pésimo 2023 del Tricolor.

El exjugador y directivo mexicano dijo que si bien, el puesto de director de Selecciones Nacionales siempre es de mucha exigencia y presión, trató de aportar lo mejor y hasta la fecha, hay cosas que dejó él que se siguen haciendo en la FMF, puertas adentro.

“Estaba en una posición en donde solo queríamos aportar lo necesario para que los técnicos hicieran su mejor trabajo. Se ganó una medalla olímpica, en las juveniles se hicieron bien las cosas, aún hay prácticas que se siguen haciendo y eso me deja muy contento”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Jorge Campos es inmortalizado en París por su icónico uniforme que utilizó en los 90

QATAR 2022 NO FUE SU CULPA

Hay varios personajes del futbol que ponen a Gerardo como uno de los villanos, no solo del fracaso de México en la última Copa del Mundo, sino del mal 2023 que ha tenido el cuadro verde. Ante esto, Torrado les baja los humos y recuerda que a él lo corrieron por cosas externar a la Selección mayor, no por malos resultados o malas prácticas.

“Yo califiqué a la Selección al Mundial, luego se tomó la decisión, por otras cosas fuera de la mayor que determinaron mi salida. El no calificar a los Juegos Olímpicos y no ir al Mundial Femenil. Ya después, no tome yo las decisiones de lo que pasó en el Mundial”.

A pesar de cómo lo echaron de la FMF, reconoce el buen trabajo y valora todo lo que aprendió para el futuro de su carrera en el futbol, ahora desde los escritorios.

“Queríamos dejar una estructura buena y sólida y dejar un legado y creo que aún hay cosas que se mantienen. El darle salida a los jóvenes, más proyección y bueno, el convivir con el Tata, aprender la parte administrativa y muchas más cosas que tuve la oportunidad de decidir y aprender”.

Por último, nos contó que tomó un curso de entrenador en Barcelona, sin embargo, no tiene intención alguna de ser DT.

“Tomé el curso, no para ser entrenador, sino para comprender el juego desde otro punto de vista. Hoy como entrenador no me veo. Probablemente desde la parte administrativa o directiva, no, no me interesa en este momento”.