El título le hizo daño a Cruz Azul: Carlos Hermosillo

Sin tapujos, fiel a su estilo, y siempre con un cariño inigualable por Cruz Azul, Carlos Hermosillo volvió a levantar la voz por el mal presente que vive el equipo, la nueva era de la mano de Anselmi y el tema de Juan Escobar, que ha sacudido a la institución en los últimos días.

En entrevista exclusiva con W DEPORTES, el máximo goleador mexicano en la historia de la Liga MX, fue claro al asegurar que le duele ver así al equipo de sus amores y tiró contundente frase contra los encargados de tomar decisiones.

“Ya me acostumbré a verlo mal, no me gusta verlo así. Creo que han destrozado a la institución y la afición sigue siendo muy fiel y cariñosa, pero está cansada”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pollo Briseño: Ayudamos a que Cade Cowell hable español en Chivas

A CRUZ AZUL LE HIZO DAÑO EL CAMPEONATO

Si bien, el tan esperado título de Liga después de 24 años, emocionó al aficionado azul, lo que pasó después ha terminado por afectar más a un club que, de nueva cuenta, vive momentos tensos y lejos de los resultados deseados.

“Yo creo que el título le hizo daño a Cruz Azul, porque maquilló algo que no estaba bien. No hubieran deshecho al equipo, tenía que haberle dado continuidad, pero ni eso hicieron”.

Sobre el tema de Juan Escobar y su inesperada salida, Carlos Hermosillo culpó de mal manejo, tanto a Iván Alonso, como a Anselmi, el nuevo entrenador.

“Llega Alonso, con historial y mal, llega Anselmi y va empezar el campeonato y se pelea, además con Escobar, que era un líder, de los más regulares, junto con Rivero. A lo mejor Juan se equivocó, pero no puedes empezar así y menos antes el arranque de temporada. Además, ibas a regresar al Azul, con tu gente, era el marco perfecto, pero a Cruz Azul le gusta castigase”.

LE GUSTÓ EL ARRANQUE DE TORNEO

“Me gustó el debut, me gustó la intensidad, el cómo salía, presionaban, los vi bien, Creo que les falta trabajar algunas cosas, lo de Antuna que sigue siendo muy desequilibrante, pero a la hora del centro falla mucho, y más ahora que está el Toro Fernández, pues ponlo a trabajar. Desafortunadamente no ganaron y eso aumenta la presión en un equipo grande y que su afición le exige resultados”.