Chaco Giménez habló sobre el buen momento que atraviesa Cruz Azul: “Tenemos que disfrutar este momento”

El exjugador de Cruz Azul, Christian ‘Chaco’ Giménez habló en exclusiva en el programa de Claro Sports por W Radio sobre el buen momento que atraviesa el cuadro de Martín Anselmi, pues luego de derrotar a Tigres por la mínima logró quedarse con el primer peldaño de la clasificación.

“De sorprenderme no, porque todavía queda torneo. Me generaba incertidumbre la problemática de Juan Escobar. No tenía duda de Anselmi porque ganó la (Copa) Sudamericana, pero a medida de que fueron pasando los partidos se sintieron más cómodos, el proyecto está siendo serio. Me sorprendió en el sentido de la adaptación rápida de los jugadores que al principio no se vieron bien”, declaró el exjugador celeste.

"No me sorprende, aún queda torneo. Me generaba incertidumbre los fichajes y la problemática con Escobar, pero yo no tenía duda de Anselmi"



❗️EXCLUSIVA con Chaco Giménez en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM

📺336 Dish

💻 https://t.co/joez5yfRzM pic.twitter.com/N9BCewjmBC — Claro Sports (@ClaroSports) February 19, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Enrique Borja habla sobre el Top de goleadores de Pumas y la llegada de Funes Mori: “Es una magnifica contratación”

Por otra parte, el histórico jugador de la Máquina aseguró que ve a la afición muy emocionada con los resultados que ha sacado el conjunto de La Noria, por lo que no entró en detalles sobre la posibilidad de que el equipo pueda fracasar en la recta final del campeonato, pues Anselmi ha hecho bien su trabajo en el banquillo y solo queda disfrutar del presente momento.

"Los momentos, el entrenadores y los jugadores son diferentes. Hace mucho no veía una conexión tan padre como la que se ve hoy"



❗️EXCLUSIVA con Chaco Giménez en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM

📺336 Dish

💻 https://t.co/joez5yfRzM pic.twitter.com/OHEhVdAzTQ — Claro Sports (@ClaroSports) February 19, 2024

“No te puedo contradecir porque es lo que ha pasado. Veo a la afición bastante ilusionada, con la manera en la que ganan los partidos. Hace mucho que no veía una conexión tan padre, eso se transmite desde adentro hacia afuera. Anselmi lo ha manejado bastante bien, falta mucho, pero el juego que tienen y los puntos que han sacado nos hacen ilusionarnos. Hoy tenemos que disfrutar este momento”, apuntó.