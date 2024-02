Carlos Rodríguez le manda mensaje al América: No somos los mismos del 7-0

América es el principal dolor de cabeza de Cruz Azul, eso no es un secreto, sin embargo, para el Clásico de este fin de semana, por primera vez en micho tiempo, La Máquina llega como favorito para enfrentar a las Águilas, una oportunidad inmejorable para acabar con la mala racha ante los de amarillo.

Eso lo sabe Carlos Rodríguez, que, aún tiene metido el 7-0 de hace un año y medio en la cabeza y aunque asegura que hoy llegan mejor que el rival, no son el mismo equipo de ese 2022.

“Yo creo que son distintos tiempos. Acá hemos demostrado que estamos para grandes cosas, trabajamos para ser mejores cada día, de salir adelante de momentos malos y creo que de ahí parte este Cruz Azul. De la unión y por eso nos ha ido bien”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Carlos Hermosillo: Me daba gusto que le fuera mal a Cruz Azul

Charly asegura que, más allá de que el Azul es líder y llega mejor que el Ame, en un Clásico no importa la posición en tabla y se sale a jugar a muerte.

“Creo que en este tipo de partidos no hay ningún favorito. Me ha tocado jugar varios Clásicos y creo que, no importa que tan bien o mal vaya cada equipo, se sale a ganar y eso haremos nosotros. Estamos muy bien y trataremos de salir con la victoria el sábado”.

HINCHADA Y EQUIPO, UNA FAMILIA

El buen momento que vive el Azul, se ha traslado a la tribuna, que en el Azul se ha hecho presente en cada juego y ahora hasta a La Noria fueron para llevarles serenata y alentarlos previo al Clásico.

Esto, le llegó al corazón a los jugadores y Carlos Rodríguez se los agradece:

“Estoy es muy lindo para nosotros, sentir que la gente está metida con nosotros, que la hinchada se sienta con esa importancia y que se de cuenta que estamos unidos, comprometido, enfocados para poder darles más alegrías.

"NO SOMOS LOS MISMOS DEL 7-0" 🗣️

…



- Carlos Rodríguez le manda un mensaje al América previo al Clásico 🔥🔥🔥🔥



📹 @GuzmanGasso pic.twitter.com/6FRFGNuhh9 — W Deportes (@deportesWRADIO) February 23, 2024