Atlante y Leones Negros explotan contra la Liga MX: Solo ven por su negocio, estamos borrados

MedioTiempo explica que la Liga de Expansión está en un escenario de incertidumbre debido a la reciente fusión con las categorías Sub-23 la cual ha generado debate. Los equipos como el Atlante no descartan apoyar la unificación, siempre y cuando se clarifiquen las reglas desde el inicio.

Por otro lado, la ausencia del ascenso y descenso ha afectado negativamente la competitividad, Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, sabe que la falta de incentivos y visibilidad en la categoría, dañan a la exposición de la Liga de Expansión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rodrygo recibe oferta jugosa para jugar en Liverpool la próxima temporada

MedioTiempo también publicó diversas palabras de la entrevista con La Afición, de Emilio Escalante, presidente del Atlante sobre su situación. “Si no conocen sobre lo que quieren hacer, si no conocen también nuestras ideas, de lo que queremos en conjunto con la Sub 23, pues a lo mejor ellos no pueden tomar ciertas decisiones. A mí me queda muy claro que ahora que lo hagamos, ellos se van a dar cuenta que hay conceptos que se pueden valorar para que tengamos un mejor futbol y que los muchachos salgan de aquí, que crezca esto en todos los sentidos”.

“Siendo reales, ellos ven por suliga, que es la Liga MX y creo que no han volteado a ver esta liga, no se han puesto a ver que puede ser muy importante si la enfocamos bien y si se hace bien el trabajo que tenemos que hacer todos”.

También espera que el ascenso vuelva para poder tener un lugar en la Primera División, “Vamos a buscar la primera división de alguna u otra forma porque el equipo lo merece y porque queremos pelear arriba y vean que el Atlante es un equipo con historia, que se tiene que enfrentar contra América, contra Chivas...”

Seguimos trabajando arduamente para llegar en nuestra mejor forma física y mental a la fase final del torneo.



¡Vamos por el campeonato!#SerAtlante#PotrosDeHiero pic.twitter.com/GB9y4SZ6zj — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 3, 2024

En cuestión de si es rentable un equipo de a Liga de Expansión, esto fue lo que mencionó: “No nada más tenemos que verlo económicamente, siempre lo he dicho. Lógicamente se ve como un negocio, pero que también sea deportivo y que saquemos jugadores, que le demos oportunidad a los jóvenes para que realmente haya una difusión en el futbol mexicano. Yo lo empecé como negocio, pero después le tomé un cariño muy especial que ahora le tengo, no nada más como negocio...”

A todo esto, Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros se une a esta pelea que por años ha sostenido, el hecho de contar con el ascenso y descenso. En entrevista para Multimedios Deportes, comentó que “Tiene un beneficio importante para los clubes de liga MX, pero no lo veo para nosotros, será una competencia de 32 equipos la posibilidad de ser campeón es más compleja, vas a competir contra estructuras soportadas en muchos recursos económicos nosotros, aún cuando jugaremos con jugadores de mayor edad, el poder económico será un tema que debemos considerar en su momento”.

Aunque son necesarios la certificación y requerimientos para que sean candidatos al ascenso, Castellanos reconoce que es una competencia injusta, “A quienes sí hacen su tarea y cubren los requisitos que pide una certificación, te dejan insatisfecho, por que al final qué caso tiene que hagas la tarea, si lo demás no lo hacen están a expensas de seguir haciendo tu trabajo sin alguna retribución”.

Alberto Castellanos reconoce abiertamente que la liga está marginada, se les otorgan pocos espacios lo cual se convierte en un verdadero desafío. “Tener horarios en donde la gente al menos sepa cuando jugamos, el tema es que si ves, la mayoría de los medios, los espacios que antes tenía la Liga de Ascenso, ahora los ocupa la femenil, a veces es difícil, ni contra quien juegas o como quedas, en ocasiones aparece en los medios, es algo frustrante, es una liga competitiva, pero estamos borrados por que no hay un incentivo, el del ascenso”.

PRIMER PASO: COMPLETO ✅



Directos a 4tos., a falta de dos jornadas y fruto de la garra durante el torneo, ese lugar ya es nuestro.



¡No le bajamos que esto sigue y en manada siempre para arriba! 🫡 pic.twitter.com/pEoAw17MFi — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) April 4, 2024