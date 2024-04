Gustavo Lema saca el pecho para el Clásico: América no mete miedo

Gustavo Lema, director técnico de los Pumas, habló en exclusiva para los micrófonos de Juicio Deportivo, previo al clásico capitalino vs América, en donde aseguró que no hay que tenerles miedo:

“(¿Meten miedo, intimidan a los rivales?) No, no, no, no, no, no. Juegan bien, juegan bien, tienen jugadores que están en muy buen nivel… Es un muy buen plantel, por algo está primero y es el último campeón. Es un partido clásico que tiene un montón de otras cuestiones y es un partido de 11 contra 11″.

Asimismo, mencionó que espera que haya un buen arbitraje en el encuentro:

“Espero que sea de lo mejor posible… A mi me parece que hay muy buenos árbitros, pero me parece que hay una cuestión más de medio que tiene que ver con la utilización del VAR y un tema de unificación de criterios”.

Finalmente, habló sobre el polémico saludo del Toto Salvio a la afición de Pumas cuando esta lo abucheó al salir de cambio:

“Yo no lo vi como una provocación, lo vi como ‘Me están reprobando. Sí acá estoy, ya lo vi, no hace falta que sigan’. No fue para darle mayor importancia, lo notamos como algo natural”.

Es así como Pumas de prepara para recibir al América este sábado en el Estadio Olímpico Universitario.

