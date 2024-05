Rubén Omar Romano: jugué y dirigí en América pero quiero que gane Cruz Azul

Un episodio más del Clásico Joven en una final del fútbol mexicano trae consigo diversas opiniones de expertos, ex futbolistas pero sobretodo de entrenadores que han pasado por los dos conjuntos, siendo el caso de Rubén Omar Romano.

El argentino comentó que pese a que ve al América como favorito, considera que se siente más arraigado con la Máquina, “Yo quedé muy identificado por, no sé si por lo que me pasó, por lo que viví, quedé muy arraigado a la gente de Cruz Azul pero yo creo que hoy en América es 60/40 para mi punto de vista, por el fondo de banca más que nada también”.

Además, platicó de sus impresiones de cara al partido, “Más trabajo táctico (Cruz Azul) y acá más imaginación de jugador y más capacidad en nombres, no hay duda, pero, a mi me gustaría Cruz Azul (campeón), hay algo adentro que me lleva mucho más Cruz Azul que América y en los dos jugué y dirigí”.

La poca banca que tienen los celestes en comparación con los azulcremas puede ser un factor para que se pueda decidir la final. “Arrancando el segundo tiempo (contra Monterrey) fue otro Cruz Azul, no tuvo respuesta, se quedó muy atrás, Monterrey lo fue llevando, tuvo un contragolpe y hizo el gol pero de repente le empataron rápido y estuvo en peligro, sin duda porque los cambios no son los mismos cuando salen los de América”

Es algo en lo que hizo énfasis ya que Romano consideró que se debieron traer jugadores cuando se lesionó el Toro Fernández. “Si tuvieron que hacer el repuesto del 9, y así un par de jugadores más, yo creo que el año que viene, más allá de que todavía falta, hay que jugarle y tiene las mismas posibilidades el Cruz Azul, este equipo apuntalándolo, es un equipo que va a trabajar mucho más”.

“Monterrey hizo 70 minutos muy buenos, 45 lo borró y los otros 20 del segundo tiempo hasta que ya no pudo y tuvo que tirar para atrás el equipo y se le vino Monterrey, lo emparejo, pudo haber cambiado un poco”

Además, habló acerca de lo que está haciendo André Jardine con el equipo. “Mostró cosas importantes (Jardine), me gustaría verle otras cosas, manejar el vestidor de América no debe ser fácil tampoco, a mí me tocó y no tuve problemas porque no tenía tantas figuras, cuando estuve esos dos meses tuve a Cabañas, Ochoa y Kevin Rojas”