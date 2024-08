Germán Berterame, el tapado de Javier Aguirre para la Selección Mexicana

La llegada de Javier Aguirre a la Selección Mexicana, representa un nuevo inicio en el ciclo de cara la Copa del Mundo del 2026, donde lo que más preocupa es la falta de gol. Directores Técnicos han pasado y el problema sigue siendo el mismo: No hay punch en la delantera. Santiago Giménez no responder con el Tricolor, Raúl Jiménez no recuperó su nivel y Henry Martín viene de ser borrado.

Es por eso que, antes de su primer lista, El Vasco y Rafa Márquez ya han analizado el panorama nacional y a falta de delanteros nacidos en el país, el universo se expande un poco y en el norte han encontrado a uno, que puede ser la solución: Germán Berterame.

El argentino ya tiene su naturalización y este 2024 cumple los 5 años viviendo en México, justo los que pide la FIFA para poder representar a un país donde no naciste y desde hace algunos meses ha estado coqueteando con poder ponerse la playera verde.

“Desde que me hice de la nacionalidad, no veo la hora que llegue ese llamado. Obviamente todo depende de cómo rinda en la cancha, pero obviamente siempre las ganas van a estar. México me ha dado todo y yo sería feliz de poder ayudarlo a ganar cosas, seguro”, dijo el atacante hace unas semanas en la previa del All Star Game de la Liga MX.

LA VENTAJA DE BERTERAME SOBRE OTRAS OPCIONES

Hace un par de años que Germán Berterame dejó San Luis y fichó por Rayados y aunque no coincidieron, gran responsabilidad de esa contratación la tiene el mismo Javier Aguirre.

El entrenador ya lo habría pedido 6 meses antes de que llegara el delantero, incluso estuvo muy cerca de concretarse en enero del 2022. Pero por cuestiones contractuales con el cuadro potosino, no se llegó a nada. Semanas después, el Vasco fue destituido de su puesto, pero las pláticas con Germán nunca terminaron y cuando llegó el verano, finalmente se pudo hacer realidad.

El otro que estaban en la carrera por poder tener chance de representar a México es Nico Ibáñez, que, curiosamente formó una pareja letal con Berterame en San Luis, pero, hoy, en Tigres, no logra alcanzar los niveles que tuvo en Pachuca y SLP.

HENRY MARTÍN Y RAÚL JIMÉNEZ VUELVEN EN SEPTIEMBRE

Por ahora, mientras se decide el llamado de Berte, Javier Aguirre y Rafa Márquez ya trabajan en los amistoso contra Canadá y Nueva Zelanda en la Fecha FIFA de septiembre, donde tienen pensado regresar a varios de los olvidados para la Copa América.

Nombres con los de Hirving Lozano, Henry Martín, Raúl Jiménez, están dentro de la lista que se dará en los próximos días. El del PSV se mudará a Estados Unidos en enero, el del América sigue haciendo goles y el del Fulham de a poco vuelve a tener regularidad en Inglaterra.

Por su parte, Jesús Gallardo aún no está confirmado y Guillermo Ochoa, aunque está contemplado en el proyecto, por ahora no tiene equipo y no hay forma de poder convocarlo.