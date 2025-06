Fernando Gago regresa a la Liga MX para dirigir a Necaxa

Los Rayos del Necaxa tienen oficialmente nuevo director técnico y ese es Fernando Gago, estratega argentino que sorpresivamente tendrá una nueva oportunidad en el futbol mexicano.

Contrario a lo que muchos pensaban, Gago fue nuevamente buscado por un club de nuestro país, siendo Necaxa quien puso sus ojos en él tras la salida del también argentino Nicolás Larcamón.

Fernando Gago tiene en su historial reciente una no buena etapa al mando de Boca Juniors y, sobre todo por lo que más se le recuerda en México, su periodo como entrenador del Guadalajara, equipo del cual no se fue en buenos términos y es por esto que no se esperaba un retorno cercano al futbol mexicano.

A su llegada a Aguascalientes tendrá dos tareas primordiales, la primera, igualar o ser similar al estilo de juego que los Rayos venían desempeñando con Larcamón, además de también luchar por superar lo hecho por su compatriota argentino.

YA ES DE LOS RAYOS ⚡️⚡️⚡️



Fernando Gago está de regreso en la Liga MX. El entrenador argentino es nuevo entrenador de Necaxa.

Su primera prueba será sumamente llamativa, pues Necaxa tendrá como primer partido de pretemporada justamente a su ex equipo, el Guadalajara, a quien se medirá el 5 de julio desde el Estadio Victoria, mientras que en liga Gago visitará con los Rayos el Estadio Akron en duelo de la fecha 10 programado para el 23 de septiembre.