América vs Chivas: Ni Vaca, ni Martinoli... Una mujer narrará por primera vez el Clásico Nacional de la Liga MX

La televisión deportiva en México sigue dando de qué hablar y para este fin de semana habrá una grata sorpresa y un debut esperado en la Liga MX.

Una de las mejores voces del continente narrará por primera vez en la Liga Mexicana y lo hará nada más y nada menos que en el Clásico Nacional entre América vs Chivas el sábado en Ciudad de los Deportes.

Se trata de Lola del Carril, la argentina que, como informamos hace unos días, dejó su país para mudarse a tierras mexicanas y empezar su andar en TUDN.

¿DÓNDE NARRARÁ LOLA DEL CARRIL EL AMÉRICA VS CHIVAS?

Si bien, el anuncio oficial por parte de TUDN aún no se ha hecho, la llegada de Lola del Carril es con miras a unirse a Televisa para el Mundial 2026 el próximo año.

Mientras tanto, la relatora estará trabajando en proyecto alternos, donde la cadena de San Ángel tiene injerencia, como por ejemplo, las transmisiones de partidos por internet desde el canal de Miguel Layún.

Hay que recordar que desde la temporada pasada, el exfutbolista, en colaboración con TUDN, tiene los derechos audiovisuales de los juegos del América para redes sociales, transmitiendo en vivo por YouTube, TikTok y Twitch, los encuentros más importantes de Las Águilas.

Y es justo ahí donde Del Carril hará su debut como narradora de la Liga MX, siendo la primer mujer que lleva las acciones y emociones del juego más importante importante del futbol mexicano.

ELLA ES LOLA DEL CARRIL, LA NARRADORA ARGENTINA QUE SE MUDÓ A MÉXICO

En Argentina irrumpió en radios locales y cuando llegó a la televisión explotó al máximo su talento. Su voz inconfundible, su pasión por el futbol y su capacidad de analizar, contar historias y contagiar emociones en cada partido, la colocaron como unan de las mejores voces de todo el continente.

Durante años relató partidos de la Liga Argentina, Bundesliga, Ligue 1 y otros torneos sudamericanos. Además, fue panelista de programas populares de ESPN como Equipo F, F12 y Generación F.

El verano pasado colaboró con TUDN y DAZN en la cobertura del Mundial de Clubes, donde conquistó a México con su voz, carisma y la curiosa situación con Marc Crosas que se hizo viral durante todo el torneo.

También es cantante y en redes sociales comparte su gusto por la música, toca varios instrumentos y ha grabado varias canciones que se pueden escuchar en sus canales oficiales.

Lola del Carril llega a México Ampliar

AMÉRICA VS CHIVAS, CLÁSICO NACIONAL: A QUÉ HORA, CUÁNDO Y DÓNDE VER

FECHA: Sábado 13 de septiembre

HORA: 21:00 Hrs

ESTADIO: Ciudad de los Deportes

CANAL: Canal 5, TUDN y Youtube de Miguel Layún

RADIO: W RADIO Y W DEPORTES

Ya en temas futbolísticos, el Clásico llega con dos equipos con presentes muy distintos. Mientras Chivas pasa por otra de sus crisis de resultados, comunes en los últimos años, América va a la alza, marcha segundo del torneo, de nuevo es candidato al título y por si fuera poco, su estrella nueva, Allan Saint Maximin ya marcó dos goles y se perfila para ser titular este sábado.

Guadalajara marcha último de la tabla en la Liga MX, empatado con Puebla y Querétaro como los peores cuadros del Apertura 2025 con apenas 4 puntos de 21 posibles.