Santos vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 13 del Clausura 2026 Liga MX

Luego de la pausa por la fecha FIFA, la Liga MX vuelve con la jornada 13 del Clausura 2026, donde Santos recibirá a las Águilas del América en un partido muy importante para los dirigidos por André Jardine, pues asegurar puntos contra el último de la tabla es crucial si quieren asegurarse un lugar en la liguilla.

Santos Laguna / Manuel Guadarrama Ampliar

Santos ha tenido un torneo de pesadilla, ubicado en la última posición de la tabla general del campeonato, cortando el proceso de su director técnico Francisco Rodríguez, para dejar al mando a Omar Tapia desde febrero. Con Tapia al mando, los de Torreón han logrado cierta estabilidad, logrando ganar 2 de sus últimos 3 partidos, sin embargo no ha sido suficiente para escalar posiciones.

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Por su parte, América vive su torneo más irregular en la era Jardine, ubicados en la octava posición y al límite de una hipotética calificación a la liguilla de la Liga MX. Ganar en Torreón es indispensable para que las Águilas aspiren a pelear por el campeonato, pues en las próximas semanas aún tendrán que enfrentarse a Cruz Azul y Toluca, sumados a su compromiso en Concacaf Champions Cup ante Nashville.

El historial favorece completamente a los azulcremas, con 11 partidos sin perder ante Santos en Liga MX. La última victoria de los de la Comarca Lagunera fue en el Apertura 2019, con marcador de 1-2 en el Estadio Azteca.

Club América / Icon Sportswire Ampliar

El estadio Corona vibrará con una visita más de las Águilas, ahora urgidas de puntos para confirmar su presencia una vez más en la liguilla del fútbol mexicano.

SANTOS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER