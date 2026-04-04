Chivas vs Pumas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 13 Clausura 2026 Liga MX / Agustin Cuevas

Uno de los partidos más esperados del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá lugar en el Estadio Akron, cuando Chivas reciba a Pumas por la jornada 13. A Guadalajara le basta con el empate para asegurar una semana más el liderato general, mientras que Pumas está obligado a ganar si quiere mantenerse entre los mejores cuatro del campeonato.

Pumas vs Chivas / Agustin Cuevas Ampliar

Las Chivas han tenido un torneo impresionante, superando las expectativas de la propia afición rojiblanca. Gabriel Milito cayó como anillo al dedo con un plantel lleno de jóvenes que han encontrado su mejor nivel al mando del técnico argentino. Con 4 triunfos de forma consecutiva, el Rebaño le arrebató el liderato a Cruz Azul y se perfila como uno de los candidatos al título, aunque tendrá bajas importantes en liguilla, por los convocados a la Selección Mexicana.

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Por su parte, los Pumas de la UNAM han logrado recuperar el ritmo tras su dolorosa eliminación de la Concacaf Champions Cup ante Vancouver. Efraín Juárez supo cómo recuperar al grupo de ese duro golpe y logró que los felinos se mantengan entre los 4 mejores de la Liga MX, tras ganar 7 de los últimos 9 puntos disputados.

Guadalajara ha sido una plaza complicada para los universitarios. La última vez que lograron derrotar a Chivas como visitante fue en el Apertura 2018, con marcador de 1-2. Los rojiblancos ganaron 6 de los últimos 7 partidos de Liga MX ante Pumas en el Akron.

Pedro Vite / Agustin Cuevas Ampliar

Jornada clave para que Pumas y Guadalajara empiecen a perfilar sus aspiraciones reales en el Clausura 2026, a sabiendas que estar entre los mejores 4 de la tabla general ha representado una ventaja en rondas definitivas.

CHIVAS VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER